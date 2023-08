Primeiros ônibus Volkswagen são negociados pela Dibracam pelas regras do programa de renovação de frota do Governo Federal

De acordo com representante da marca, são 12 unidades distribuídas entre os modelos 9.180, OD, 11.180 OD, 17.230 OD e 17.260 ODS

ADAMO BAZANI

A Dibracam, representante da Volkswagen, informou ao Diário do Transporte nesta quarta-feira, 09 de agosto de 2023, que comercializou os 12 primeiros ônibus da marca pelas regras do Programa de Renovação de Frota instituído pela Medida Provisória 1175/2023, para estimular a indústria automotiva.

Os veículos estão distribuídos entre os modelos 9.180, OD, 11.180 OD, 17.230 OD e 17.260 ODS e foram comprados pelas seguintes empresas:

Multi Vias Agência de Viagens Ltda, de Guarulhos (SP): um 17.230 e um 17.260

BRUBus, de São Paulo (SP): um 11.180 e um 17.230

Grandino Transportes, de Guarulhos (SP): três unidade do 17.230.

RL de Carvalho Locadora, de Franco da Rocha (SP): cinco micro-ônibus 9.180

Todas estas empresas atuam no segmento de fretamento na Grande São Paulo.

De acordo com as regras, para obter descontos que variam entre R$ 33,4 mil e R$ 99,6 mil na compra de ônibus e caminhões novos, as empresas precisam mandar para o desmanche, veículos com 20 anos ou mais.

Ocorre que o programa estava com baixa procura no caso de veículos pesados.

De R$ 1,8 bilhão que o Governo Federal disponibilizou em forma de créditos para as montadoras, R$ 800 milhões para carros se esgotaram em menos de um mês.

Os pesados contam com um total de R$ 1 bilhão, sendo R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para ônibus.

Foi tão baixa a procura que, como mostrou o Diário do Transporte, no dia 04 de agosto de 2023, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, renovou por mais 60 dias a vigência da MP 1175.

Cada MP tem validade de 60 dias podendo ser prorrogada por mais 60 dias.

Um dos motivos para a procurar ser baixa é que quem possui um veículo de 20 anos ou mais não tem dinheiro para comprar um novo que, dependendo do modelo, pode ter valor de quase R$ 2 milhões.

O Governo Federal permitiu então que grandes empresários comprassem ônibus e caminhões velhos dos empresários menores e descartassem estes veículos em troca dos descontos.

De acordo com o representante da Dibracam, Marcos Meggiolaro Eugênio, ao Diário do Transporte, a busca por veículos mais antigos e o descarte não têm sido tarefas fáceis.

“Não é simples de fazer como na Medida Provisória menciona, pois é uma operação que demanda muito trabalho. É necessário localizar empresas que possuem em sua frota veículos com mais de 20 anos e não é fácil, uma vez que em São Paulo as regras são mais rígidas com relação à idade média de veículos. Além da necessidade de localizar um parceiro devidamente credenciado junto aos órgãos governamentais para efetuar o descarte dos veículos, tem o item principal: a operação de crédito, pois a diferença entre o que é ofertado pela Medida Provisória e o valor do veículo novo euro 6 é muito grande. O Banco Volkswagen está sendo um grande parceiro nestas operações”. – disse Meggiolaro que ainda afirmou que a Dibracam foi primeira concessionária Volkswagen do Brasil ao comercializar pelo programa.

Euro 6 é a atual tecnologia em vigor para reduzir a poluição pelos ônibus e caminhões, mas que por ser mais avançada, deixou o preço dos veículos a diesel até 30% mais caros.

No dia 14 de julho de 2023, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, esteve na sede da Mercedes-Benz do Brasil, em São Bernardo do Campo, para anunciar a primeira grande venda de ônibus pelo programa.

O Grupo Suzantur/Nova Itapemirim fez a aquisição de 150 ônibus, dos quais 110 urbanos da Mercedes-Benz para a Suzantur e 60 rodoviários para a Itapemirim, sendo 20 Mercedes-Benz, 20 Scania e 20 Volvo.

O dono do grupo empresarial, Claudinei Brogliato, disse que está comprando por todo o País ônibus velhos e usando os veículos para ter os créditos.

Na ocasião, também foi anunciada a venda de seis caminhões extrapesados para a empresa do Espírito Santo chamada Carga Pesada.

A esperança do Governo é que estas compras estimulem outros empresários, mas até agora não foi anunciada nenhuma outra aquisição de maior volume.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes