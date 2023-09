Corredor ABD de ônibus e de trólebus registra o terceiro acidente em três dias seguidos nesta sexta (15); Somados os casos, foram 54 feridos

Desta vez, motocicleta e ônibus colidiram no acesso ao Terminal Ferrazópolis; Caso mais grave foi na quarta-feira (13), quando 44 pessoas ficaram feridas em um engavetamento envolvendo quatro coletivos; Na quinta-feira (14), foram nove feridos

Pela terceira vez em três dias seguidos, o Corredor Metropolitano ABD de ônibus e trólebus registrou o terceiro acidente.

Desta vez, por volta de 16h desta sexta-feira, 15 de setembro de 2023, uma motocicleta e um ônibus articulado da operadora do sistema, NEXT Mobilidade, bateram no acesso ao Termina Ferrazópolis, em São Bernardo do Campo.

O motociclista ficou ferido e teve se ser socorrido.

Por meio de nota, a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que gerencia o sistema, diz lamentar o acidente e que se coloca à disposição das autoridades para esclarecer o acidente juntamente com a concessionária NEXT Mobilidade.

Veja a nota na íntegra

A EMTU lamenta o acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (15), na Avenida Brigadeiro Faria Lima​, por volta das 16h. Segundo informações da concessionária Next Mobilidade, o coletivo ​que atendia a linha 288 – São Bernardo do Campo / São Paulo, acessava o ​Terminal ​Ferrazópolis quando ​foi colidido por uma motocicleta que passou pelo semáforo ​no sinal vermelho. A vítima​, condutor​a da motocicleta​, foi​ levada pelo SAMU ao Hospital de Urgências de São Bernardo do Campo​. A EMTU e a concessionária estão à disposição das autoridades para informar mais detalhes sobre a ocorrência.

Nesta quinta-feira, 14 de setembro de 2023, ao menos nove pessoas ficaram feridas sem gravidade quando um ônibus bateu na traseira de outro nas imediações do Terminal de Diadema.

Os coletivos envolvidos atendiam as linhas 290 Diadema – São Paulo e 288 São Bernardo – São Paulo. As vítimas foram levadas ao Hospital Municipal de Diadema para atendimento médico.

O caso mais grave, entretanto, ocorreu na tarde de quarta-feira, 13 de setembro de 2023, quando 44 pessoas ficaram feridas no engavetamento envolvendo quatro coletivos da empresa NEXT Mobilidade na Avenida Ramiro Colleoni, em Santo André. Destas vítimas, 17 tiveram de ser levadas para unidades de saúde, sendo duas em estado mais grave. Outras 27 foram liberadas no local do acidente que ficou interditado por quase duas horas.

