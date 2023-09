Ônibus batem na entrada do Terminal Metropolitano Diadema na tarde desta quinta (14)

Acidente ocorreu por volta das 16h; nove passageiros foram encaminhados ao Hospital Municipal de Diadema

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na tarde desta quinta-feira, por volta das 16h, dois ônibus movidos a diesel colidiram na entrada do Terminal Metropolitano Diadema.

Os coletivos envolvidos atendiam as linhas 290 Diadema – São Paulo e 288 São Bernardo – São Paulo; nove pessoas foram levadas ao Hospital Municipal de Diadema para atendimento médico.

Em nota, a EMTU comunicou que lamenta o acidente ocorrido e está à disposição das autoridades.

O Diário do Transporte também entrou em contato com a NEXT Mobilidade e aguarda retorno referente a mais informações da colisão.

Como mostrou o Diário do Transporte, este é o segundo acidente nos corredores da região do ABC em menos de 48 horas. Na última quarta-feira (13), múltiplos trólebus e ônibus causaram um engavetamento na Avenida Ramiro Colleoni, em Santo André, que resultou em 17 passageiros sendo atendidos por unidades de atendimento do SAMU e do Corpo de Bombeiros.

Relembre:

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte