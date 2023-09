Avenida Ramiro Colleoni é liberada e NEXT Mobilidade se pronuncia sobre engavetamento envolvendo trólebus e ônibus na tarde desta quarta-feira (13)

Diversas vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas a diferentes unidades de Pronto Socorro; causas são apuradas, mas empresa descarta relacionar acidente à tecnologia trólebus

VINICIUS DE OLIVEIRA

Após mais de duas horas, a Avenida Ramiro Colleoni, em Santo André foi liberada pelas autoridades. Nesta tarde, houve um engavetamento envolvendo múltiplos ônibus e trólebus.

Segundo relatos, os cabos que ligavam o primeiro trólebus a rede elétrica se romperam, dessa forma os coletivos que vinham atrás não conseguiram parar e o atingiram.

Unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros estiveram presentes no local para atender os passageiros.

Cerca de 15 pessoas sofreram ferimentos leves, a maioria com contusões na face, mas nenhuma delas em estado grave no local.

Uma mulher de 32 anos perdeu três dentes e foi levada ao Pronto Socorro Notredame; outra moça de 50 anos sentiu dores na perna esquerda e foi encaminhada para o Pronto Socorro do Hospital São Cristovão; a terceira vítima mulher sofreu uma contusão no braço e subgaleal frontal, foi levada ao Pronto Socorro do Hospital Brasil.

Quarta e quinta vítimas foram transportadas ao Pronto Socorro São Bernardo do Campo; sexta vítima masculina também teve trauma na face, foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo; outro rapaz teve ferimentos na boca e supercilio, atendido no Pronto Socorro UPA-Perimetral; uma mulher sofreu uma luxação no ombro e cotovelo esquerdo, levada ao Pronto Socorro da Beneficência Portuguesa.

Veja a nota emitida pela NEXT Mobilidade, empresa que opera os coletivos na região do ABC:

“Com relação ao acidente ocorrido na data de hoje, e amplamente veiculado nas mídias sociais, a NEXT Mobilidade esclarece que se coloca à disposição das autoridades para a apuração das causas que envolveram a colisão, e que de pronto enviou equipes para auxiliar no apoio às vítimas. A empresa esclarece também que ao ser registrada a queda da catenária (o equipamento que conecta o trólebus a fiação elétrica área), o primeiro veículo, um trólebus articulado, parou. O segundo veículo, um trólebus tamanho convencional também parou. O terceiro coletivo, um superarticulado a diesel, também freou. Mas o motorista do quarto ônibus, um modelo a diesel de 15 metros, não freou a tempo de evitar o engavetamento.

A NEXT Mobilidade, em paralelo às autoridades, também fará suas apurações, mas desde já esclarece que o acidente não foi ocasionado pelo fato da tecnologia ser trólebus, um modelo de veículo seguro e há décadas aprovado em sistemas de transportes de todo o mundo. Eventuais desprendimentos de catenária, em geral, podem ocorrer por fatores alheios à tecnologia, como oscilações no pavimento ou a condução. No caso específico, as causas são apuradas. Também esclarecemos que além de auxílio no acompanhamento aos trabalhos de primeiros socorros, a NEXT Mobilidade atuou para liberar a via o mais rapidamente possível. As lesões em alguns passageiros foram leves, e a empresa está acompanhando as vítimas visando minimizar as consequências do evento.”

Confira também o comunicado da EMTU:

“A EMTU lamenta o acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (13) entre trólebus na Avenida Ramiro Colleoni, em Santo André. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados para atendimento e equipes da EMTU estão no local para apurar as circunstâncias do acidente.”

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte