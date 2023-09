Roda de corte do Tatuzão para a expansão da linha 2-Verde começa descida para escavar túnel dos trens

Procedimento ocorre no Complexo Rapadura, na região leste de São Paulo

ADAMO BAZANI

A roda de corte do Tatuzão para a ampliação da linha 2-Verde do Metrô de São Paulo começou nesta segunda-feira, 04 de setembro de 2023, a descida para montagem e posterior escavação do túnel por onde vão circular os trens entre Vila Prudente e Penha, na zona Leste da capital paulista.

O procedimento ocorre no Complexo Rapadura, também na zona Leste, um dos principais canteiros de obras deste trecho.

A manipulação é feita por um guindaste com capacidade para até 800 toneladas.

Segundo o Metrô, é a maior roda de corte de um tatuzão usada no Brasil, com 11,66 metros de diâmetro e 205 toneladas.

Com a montagem da roda de corte, será feita a implantação da estrutura do tatuzão, o chamado backup, que é uma espécie de “carroceria” a máquina, onde vão peças como as esteiras para retirada de terra, câmara hiperbárica, sistema de ventilação e estrutura para a colocação das aduelas de concreto que revestem o túnel, entre outras.

O Tatuzão da Linha 2-Verde é chamado de “Cora Coralina”, tem cerca de 100 metros de comprimento e 500 toneladas.

O equipamento deve abrir 7,5 km de túneis em direção ao Poço Falchi Gianini, que fica entre as estações Vila Prudente (já em operação) e Orfanato, que é a primeira do novo trecho. Depois o Shield vai escavar o trecho entre o complexo Rapadura e a Penha.

A EXPANSÃO DA LINHA 2-VERDE:

A linha 2-Verde do Metrô está sendo ampliada na zona Leste, mas projeto total contempla chegada até Guarulhos, na região metropolitana.

São duas fases:

A primeira fase é até Penha e está em obras. Quando este trecho estiver concluído, a Linha 2-Verde terá 23 km de extensão, com 22 estações desde a Vila Madalena. Passará a ser a linha de metrô mais extensa de São Paulo, conectando-se diretamente com as linhas 1-Azul de metrô (Paraíso e Ana Rosa), 3-Vermelha de metrô (Penha), 4-Amarela de metrô (Paulista), 5-Lilás (Chácara Klabin) de metrô, 15-Prata de monotrilho (Vila Prudente), 11-Coral de trem (Penha) e terminais de ônibus urbanos (SPTrans) e metropolitanos (EMTU), transportando mais de 1,1 milhão de pessoas por dia. A ordem de serviço para início das obras do trecho Vila Prudente-Penha foi assinada em 17 de janeiro de 2020. Somente a fase 1 tem 8,3 quilômetros de extensão e oito estações.

A fase 2, trecho final da obra, chegará a Guarulhos. Entre a Penha e a via Dutra, em Guarulhos, serão mais 5,9 km e cinco estações.

Em 2021, o então governador João Doria estimou que a fase 1 até a Penha estaria pronta até 2026 e a fase, até Guarulhos, seria entregue em 2028.

Relembre:

O projeto é antigo e sofreu vários entraves.

A concessão de financiamento para a obra foi liberada, em 21 de junho de 2013, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de R$ 1,5 bilhão à época.

O início das obras chegou a ser prometido para setembro de 2014 e a promessa inicial era de conclusão em 2020. Foram assinados contratos de obras com oito consórcios, cada um responsável por um trecho de intervenção.

Mas em 08 de janeiro de 2016, o Diário do Transporte noticiava que o então governador Geraldo Alckmin tinha anunciado o adiamento por um ano do início da expansão da linha 2 Verde do Metrô, de Vila Prudente, na zona Leste de São Paulo, até Guarulhos, na região metropolitana.

O motivo alegado, na época, foi a falta de verbas. A gestão culpava o Governo Federal, até então comandado pela presidente Dilma Rousseff, por atrasos nos repasses da União. Parte do financiamento da expansão da linha 2 Verde deveria vir do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

Relembre:

As obras, que tinham sido iniciadas, ficaram paradas por falta de dinheiro até julho de 2019.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes