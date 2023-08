BNDES vai liberar R$ 1 bilhão para financiar ônibus e caminhões via Finame

A correção será pela Selic e, segundo Alckmin, trata-se de boa notícia porque a estimativa é de queda dos juros básicos da economia até o fim do ano

ADAMO BAZANI

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) vai disponibilizar R$ 1 bilhão para financiamento de ônibus e caminhões novos para renovação de frota de veículos comerciais pesados.

A promessa é do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

De acordo com Alckmin, durante a apresentação de mais uma venda pelo atual programa de renovação de frota, que ocorreu na última terça-feira (22), em Araçariguama, a boa notícia é que os juros seguem a Taxa Selic, que tem perspectiva de queda até o fim do ano.

“O BNDES não pode financiar bem de consumo, mas bem de capital. O caminhão ou o ônibus não é para consumo, é para trabalho, para gerar renda. O financiamento, vai ser, foi decidido hoje, de R$ 1 bilhão inicial, e com Selic. Se eu fizer o financiamento a 13,25%, e a Selic cair, o juro do empréstimo cai junto, automaticamente”, disse.

Além disso, Alckmin já havia dito que estenderia até o programa de renovação de veículos

Como mostrou o Diário do Transporte, Alckmin afirmou que desde quando foi lançado, em 05 de junho de 2023, o Programa de Renovação da Frota do Governo Federal somente liberou R$ 270 milhões de R$ 1 bilhão para veículos de grande porte.

No caso de carros e comercias leves, os R$ 800 milhões disponíveis se esgotaram em cerca de um mês.

Alckmin garantiu, no entanto, que o programa vai ser prorrogado até se esgotar a verba de R$ 1 bilhão em créditos tributários para as montadoras que comercializarem os ônibus e caminhões com descontos.

HISTÓRICO:

O programa quase não estava tendo adesão porque donos de ônibus e caminhões com 20 anos ou mais não têm dinheiro para comprar estes veículos 0 km; cada ônibus ou caminhão novo pode chegar a R$ 2 milhões, dependendo do modelo e da configuração.

As maiores vendas começaram a acontecer quando o Governo Federal permitiu que donos de grandes empresas comprassem os veículos velhos de pequenos empresários e fizessem o descarte.

Neste modelo, as maiores vendas até agora foram:

Nova Itapemirim/Suzantur (Santo André-SP): 150 ônibus entre urbanos e rodoviários:

As compras em maiores lotes pelo programa governamental começaram com o Grupo Suzantur/Nova Itapemirim, de Santo André (SP), que no dia 14 de julho de 2023, anunciou a aquisição de 150 ônibus, sendo 90 urbanos para a Suzantur no ABC Paulista da marca Mercedes-Benz, e 60 rodoviários para a Nova Itapemirim, dos quais 20 Scania, 20 Mercedes-Benz e 20 Volvo.

Carga Pesada (Viana-ES): 06 caminhões:

O anúncio da aquisição de seis caminhões Mercedes-Benz ocorreu no dia 14 de julho de 2023, no mesmo evento que comunicou a compra de 150 ônibus pela Nova Itapemirim/Suzantur

Dibracam (Santo André-SP) e empresas de fretamento da Grande São Paulo: 12 ônibus:

No dia 09 de agosto de 2023, foi a vez da Volkswagen, por meio da Dibracam, anunciar a venda de 12 ônibus por meio do Programa. As compradoras foram Multi Vias Agência de Viagens Ltda, de Guarulhos (SP), BRUBus, de São Paulo (SP), Grandino Transportes, de Guarulhos (SP) e RL de Carvalho Locadora, de Franco da Rocha (SP).

Auto Viação Nossa Senhora da Piedade (Campo Largo – PR) 10 ônibus:

No dia 16 de agosto de 2023, na sede da montadora Iveco, em Sete Lagoas (MG), foi anunciada a venda de 10 ônibus urbanos de 17 toneladas da marca.

A companhia também adquiriu junto a frotistas menores, veículos com 20 anos ou mais de fabricação para mandar ao desmanche e obter os descontos previstos no Programa que, até a possibilidade de empresários maiores comprarem dos pequenos, teve pouquíssima adesão.

Grupo SADA (Betim – MG) 20 caminhões:

No mesmo evento na Iveco, em 16 agosto de 2023, foi anunciada a aquisição de acordo com as regras do programa, de 20 caminhões entre leves, médios, semipesados e pesados.

Vamos (São Paulo e Rio de Janeiro) 140 caminhões:

Em 22 de agosto de 2023, em um evento na fábrica da Gerdau, em Araçariguama, na Grande São Paulo, foi anunciada a venda de 140 caminhões da marca Volkswagen para a “Vamos” (Concessionárias Transrio e Tietê). Foi firmada uma parceria entre a montadora, a revendedora e a Gerdau, que vai fazer o desmanche e a reciclagem das peças dos veículos com mais de 20 anos ou mais de fabricação que serão usados para a compra de caminhões novos. A Vamos adquiriu 140 caminhões com mais de 20 anos de fabricação (o mais velho com 53 anos) e que eram de propriedade de motoristas autônomos.

DESCONTOS:

De acordo com as regras, para obter descontos que variam entre R$ 33,4 mil e R$ 99,6 mil na compra de ônibus e caminhões novos, as empresas precisam mandar para o desmanche, veículos com 20 anos ou mais.

Ocorre que o programa estava com baixa procura no caso de veículos pesados.

De R$ 1,8 bilhão que o Governo Federal disponibilizou em forma de créditos para as montadoras, R$ 800 milhões para carros se esgotaram em menos de um mês.

Os pesados contam com um total de R$ 1 bilhão, sendo R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para ônibus.

Foi tão baixa a procura que, como mostrou o Diário do Transporte, no dia 04 de agosto de 2023, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, renovou por mais 60 dias a vigência da MP 1175. O programa foi lançado em 05 de junho de 2023.

Cada MP tem validade de 60 dias podendo ser prorrogada por mais 60 dias.

Um dos motivos para a procurar ser baixa é que quem possui um veículo de 20 anos ou mais não tem dinheiro para comprar um novo que, dependendo do modelo, pode ter valor de quase R$ 2 milhões.

O Governo Federal permitiu então que grandes empresários comprassem ônibus e caminhões velhos dos empresários menores e descartassem estes veículos em troca dos descontos.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes