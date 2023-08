ANTT autoriza reajuste de 15% para o transporte semiurbano do entorno do DF a partir de domingo (13)

Diretoria da Agência aprovou o termo de compromisso firmado com as empresas que prestam os serviços de transporte semiurbano para recompor o reajuste concedido a menor em fevereiro de 2023

ALEXANDRE PELEGI

As tarifas de ônibus no entorno do Distrito Federal terão reajuste de 15% a partir deste domingo, 13 de agosto de 2023. O coeficiente tarifário será de R$ 0,152361 por passageiro x km – Tipo Único.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 11 de agosto de 2023 (print abaixo).

A Deliberação nº 245 da ANTT aprovou termo de compromisso entre a ANTT e as empresas que prestam serviços de transporte rodoviário semiurbano interestadual de passageiros entre o Distrito Federal e seu entorno exclusivamente por autorização especial, com o intuito de recompor o reajuste tarifário concedido a menor em fevereiro de 2023, quando a Deliberação nº 58, de 2 de março de 2023, concedeu 12% de reajuste.

Com o acordo, a Deliberação nº 246, publicada nesta sexta-feira, autorizou o novo reajuste.

Já sobre os serviços do Contrato de Permissão nº 001/2015 (operado pela Taguatur), o reajuste também será de 15%, fixando o coeficiente tarifário no valor de R$ 0,147607 por passageiro x km – Tipo Único. Da mesma forma, o aumento entrará em vigor às 00:00 do dia 13 de agosto de 2023.

Os transportes do entorno do DF estavam sob gestão do Governo do Distrito Federal em razão do Convênio de Delegação nº 1/20. Como mostrou o Diário do Transporte, a ANTT reassumiu a gestão do sistema interurbano no dia 14 de fevereiro passado. (Relembre)

Logo após reassumir a gestão do sistema de ônibus das cidades no entorno de Brasília (DF), o diretor da ANTT, Rafael Vitale Rodrigues, comunicou à AMAB (Associação de Municípios Adjacentes à Brasília) a suspensão do aumento de 40%, anteriormente concedido). (Relembre)

Em março, a ANTT autorizou o reajuste de 12,000% sobre o coeficiente tarifário vigente desde fevereiro de 2021, que passou o coeficiente tarifário para R$ 0,132488 por passageiro x km – Tipo Único para os serviços semiurbanos. Esta Deliberação entrou em vigor no dia 5 de março de 2023.

