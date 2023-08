Governo de Goiás propõe Consórcio Interfederativo para subsidiar e trazer melhorias ao transporte no Entorno do DF

01Gerenciamento do sistema está sob responsabilidade da ANTT; Tarifas de ônibus suburbanos sobem no domingo (13)

ADAMO BAZANI

O Governo de Goiás anunciou nesta sexta-feira, 11 de agosto de 2023, a proposta da criação de um Consórcio Interfederativo para subsidiar e trazer melhorias ao transporte no Entorno do DF.

Atualmente, o gerenciamento dos serviços é da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

O consórcio teria a participação dos governos de Goiás e do Distrito Federal e também da União.

O modelo seria semelhante ao que ocorre na Região Metropolitana de Goiânia que, segundo o governo estadual, está com tarifa congelada em R$ 4,30 desde 2019, além de oferecer benefícios como a Meia-Tarifa, o Passe Livre do Trabalhador e o Bilhete Único.

Como mostrou o Diário do Transporte, a ANTT autorizou reajustes nas tarifas de ônibus suburbanos do Entorno em cerca de 15% a partir deste domingo (13).

Relembre:

Por meio de nota, o Governo de Goiás citou alguns exemplos de reajustes de tarifas e diz que os subsídios podem evitar aumentos para os passageiros. A gestão goiana afirma ainda que espera as respostas do DF e do Governo Federal sobre a proposta.

Recentemente, os valores das tarifas de transporte público nas cidades do Entorno chamaram a atenção. Luziânia subiu de R$ 8,35 para R$ 8,55; Novo Gama de R$ 7,85 para R$ 9; Planaltina de R$ 8,85 para R$ 10,15; Águas Lindas de R$ 8,65 para R$ 10; Santo Antônio do Descoberto de R$ 8,15 para R$ 9,35; Céu Azul de R$ 5,60 para R$ 6,40; Valparaíso de R$ 6,10 para R$ 6,95; e Cidade Ocidental de R$ 6,75 para R$ 7,75. Esses reajustes destacam a importância do subsídio tarifário na Rede Metropolitana de Goiânia, onde a tarifa permanece congelada em R$ 4,30 e onde uma série de incentivos tarifários tem sido implementada.

O Governo de Goiás aguarda, contudo, respostas tanto do Distrito Federal quanto do Governo Federal a respeito dessa proposta. Acredita-se que essa abordagem consorciada poderá ser uma solução eficaz para mitigar os problemas decorrentes dos frequentes aumentos nas passagens no Entorno.

Ainda na nota, o governo diz que o transporte organizado auxilia também na inclusão social.

A implementação de um transporte público eficiente e bem-organizado transcende a mera conveniência. É uma das políticas sociais mais eficazes que uma região pode adotar. Ao oferecer acesso a serviços básicos como saúde e educação, especialmente para os mais vulneráveis, o transporte público cria oportunidades de crescimento e desenvolvimento para todos os cidadãos.

Além disso, um sistema de transporte bem estruturado contribui diretamente para a empregabilidade das pessoas em situação de vulnerabilidade. Ao conectar áreas distantes e tornar a locomoção mais acessível, ele abre novas portas de oportunidade de trabalho e ajuda a aumentar a renda das famílias. Isso não apenas melhora a qualidade de vida dos indivíduos, mas também fortalece a economia local.

Em síntese, as iniciativas como o consórcio interfederativo proposto pelo Governo de Goiás e a atual situação tarifária nas cidades vizinhas à Goiânia não são apenas investimentos em infraestrutura, mas sim investimentos na inclusão social e no bem-estar coletivo. Um transporte organizado não só impulsiona o progresso urbano, mas também impulsiona a igualdade, a justiça social e a prosperidade para todos os estratos da sociedade.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes