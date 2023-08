Goiás e Distrito Federal pedem mudanças na gestão do sistema de transporte público

GO e DF querem mudar a gestão do sistema que liga as cidades do Entorno do DF a Brasília

MICHELLE SOUZA

Por dia, cerca de 150 mil pessoas usam o sistema de transporte público. Por ser interestadual, o transporte na região é responsabilidade federal, no caso da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Neste mês, como mostrou o Diário do Transporte a agência autorizou aumento de 15% nas passagens. Relembre:

Parlamentares de Goiás e do Distrito Federal se reuniram com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha e defenderam que a União participe de um consórcio com os estados para administrar o sistema na região.

A secretária do Entorno do DF, Caroline Fleury, disse que houve uma sinalização para recursos, mas a participação no consórcio foi negada.

A Secretaria de Relações Institucionais do governo federal explicou que a formação do consórcio é inviável, porque é competência da ANTT, uma agência autônoma. O órgão contou que o governo apoia soluções para melhorar o sistema de transporte da região, mas não confirmou a sinalização de subsídios.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte