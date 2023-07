Obras de recuperação do Viaduto Castelo Branco, em Santo André (SP), serão entregues seis meses antes do prazo

Previsão é que até o fim deste ano o tráfego seja totalmente liberado no local

LUANA COUTINHO

A prefeitura de Santo André (SP) informou nesta quarta-feira, 26 de julho de 2023, que as obras de recuperação do Viaduto Presidente Castelo Branco estão com 80% das intervenções concluídas, o que permitirá liberar o tráfego no local até o fim deste ano.

O viaduto foi interditado totalmente em novembro de 2022 e previsão era que as obras terminassem até julho de 2024. Para minimizar os impactos no trânsito, poucos dias após a interdição, duas faixas do viaduto foram liberadas para os motoristas.

Com as obras do Complexo Santa Teresinha, o tráfego na avenida dos Estados deverá ter melhor fluidez com a saída do Viaduto Presidente Castelo Branco e a travessia do Rio Tamanduateí.

As novas pistas do Complexo Viário Santa Teresinha terão acessibilidade para pedestres e ciclistas e está prevista ainda a construção de um parque linear sob os viadutos.

O pacote de intervenções de mobilidade conta com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e o custo das obras é de R$ 145 milhões.

