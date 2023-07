Greve de ônibus e metrô nesta quarta (26) afeta passageiros na região metropolitana de Recife (PE)

Categorias reivindicam reajuste salarial; 80% da frota de coletivos deveria circular nos horários de pico, mas às 6h o registro foi de 27%

ARTHUR FERRARI

Após desacordo entre rodoviários e empresários do transporte coletivo da região metropolitana de Recife (PE) sobre o reajuste salarial reivindicado pela categoria, e o anuncio da greve dos metroviários após assembleia, os ônibus e metrô não circulam na região nesta quarta-feira, 26 de julho de 2023.

As paralisações acontecem em conjunto entre o Sindmetro-PE (Sindicato dos Metroviários de Pernambuco) e o Sindicato dos Rodoviários, que protestam pela melhoria dos sistemas de transporte coletivo e a valorização profissional.

Os metroviários pedem reajuste do piso salarial, estabilidade dos empregos e realocação dos funcionários para outro órgão, caso o sistema seja privatizado. Segundo o sindicato, os pontos estão previstos no Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025.

Além disso a categoria exige que a CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) seja retirada do Programa Nacional de Desestatização, como já mostrou o Diário do Transporte.

Já os rodoviários reivindicam reajuste salarial de 5%, vale refeição de R$ 500 e gratificação pela dupla função no valor de R$ 200. A proposta não foi aceita pelos empresários do sistema na última reunião, realizada na terça (25), como também noticiou o Diário do Transporte.

Vale ressaltar que a greve do metrô tem prazo de 48 horas para acabar, mas os ônibus não têm previsão para voltar a operação normal.

Veja como fica o transporte coletivo durante a greve:

A Grande Recife solicitou que durante a greve pelo menos 80% da frota de ônibus da região metropolitana atenda os passageiros nos horários de pico e 50% opere no restante dos dias.

Segundo a Urbana-PE, Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado, apenas

O metrô segue completamente paralisado.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte