Após nova reunião, trabalhadores e empresários do transporte coletivo de Recife (PE) não entram em acordo e greve é mantida para esta quarta (26)

Rodoviários descartaram proposta de 3% de reajuste salarial feita pela Urbana-PE

ARTHUR FERRARI

Em nova reunião realizada nesta terça-feira, 25 de julho de 2023, motoristas e empresários do transporte coletivo de Recife (PE) não entraram em acordo sobre o reajuste salarial reivindicado pela categoria.

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco, a greve está mantida para esta quarta (26), quando a região metropolitana amanhece sem ônibus, impactando cerca de dois milhões de passageiros que dependem dos ônibus todos os dias.

Na reunião mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT 6ª Região), a Urbana-PE, Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado, ofereceu um reajuste salarial de 3%, vale refeição de R$ 370 e gratificação pela dupla função no valor de R$ 150.

Em contraproposta os trabalhadores pediram reajuste de 5%, ticket de R$ 500 e gratificação de R$ 200, mas desta vez os empresários do sistema não concordaram.

“A Urbana-PE demonstrou, mais uma vez, que não quer negociar. Que não valoriza nosso movimento e quer mesmo o dissídio. Nós colocamos uma segunda proposta na mesa, algo bem abaixo do que já tinha sido aprovado em assembleia da categoria, e mesmo assim não teve acordo. Assim, a greve está mantida”, diz o Sindicato dos Rodoviários.

“É inviável. Não tivemos realinhamento tarifário este ano e a demanda de passageiros ainda não se recuperou desde a pandemia de covid-19, o que dificulta a situação”, diz o presidente da Urbana-PE, Fernando Bandeira de Mello.

Em nota, a Urbana-PE diz que a categoria parece desinteressada em “(…) uma verdadeira negociação…”, que esteja dentro da realidade econômica do país e do setor.

Confira a nota divulgada pela Urbana-PE:

“A Urbana-PE informa que se reuniu novamente com o Sindicato dos Rodoviários, nesta terça-feira (25), com objetivo de avançar no entendimento sobre a negociação coletiva da categoria. O encontro foi intermediado pela corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) e pelo Ministério Público do Trabalho. Ao contrário do que tem sido divulgado pelas lideranças rodoviárias, a Urbana-PE sempre esteve aberta ao diálogo e apresentou propostas concretas, inclusive com ganho real para a categoria. Entretanto, os rodoviários seguiram inflexíveis e aparentemente desinteressados em uma verdadeira negociação, dentro da realidade econômica do país e do setor.

Diante do malogro das negociações e da pretensão de promover paralisações já anunciada pelo Sindicato dos Rodoviários, a Urbana-PE antecipa que solicitará ao TRT-6 o julgamento do dissídio de greve e reitera que se empenhará para minimizar os transtornos aos nossos clientes e a toda a Região Metropolitana do Recife.

A Urbana-PE ficará atenta às possíveis abusividades praticadas no movimento paredista previsto para esta semana. A articulação com o Sindicato dos Metroviários, com assembleia prevista para hoje, evidencia uma conduta inaceitável das lideranças que buscam apenas ampliar os prejuízos à população e economia local.

A Urbana-PE lembra ainda que várias decisões liminares do TRT-6 determinaram que o Sindicato dos Rodoviários se abstenha de impedir o livre acesso dos trabalhadores que desejem exercer suas atividades e a regular circulação da frota de veículos das empresas operadoras”.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte