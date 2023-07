Metroviários de Recife (PE) podem entrar em greve a partir de terça-feira (25)

Sindicato vai realizar assembleia para decidir sobre paralisação; greve dos rodoviários está marcada para quarta-feira (26)

LUANA COUTINHO

O Sindmetro – PE (Sindicato dos Metroviários de Pernambuco) marcou uma assembleia para a próxima terça-feira, 25 de julho de 2023, para decidir se a categoria entrará em greve.

A convocação dos trabalhadores teve início na noite da última sexta-feira (21), pelas redes sociais do sindicato.

A assembleia está marcada para às 18h da próxima terça-feira (25), na Praça da Greve, na estação Recife.

Entre as reivindicações dos metroviários, está o pedido para que o Governo Federal retire a CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) do Plano Nacional de Desestatização. O sindicato diz ainda que em junho a CBTU fechou uma proposta de Acordo Coletivo de Trabalho com os sindicatos do Recife, João Pessoa, Maceió e Natal, mas agora diz que não poderá cumprir o acordo, que não foi aceito pelo Governo Federal.

Na próxima quinta-feira (26), os trabalhadores rodoviários do Recife e Região Metropolitana iniciam uma greve, a partir da meia-noite, como informou o Diário do Transporte

Luana Coutinho para o Diário do Transporte