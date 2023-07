Após seis dias de paralisação, greve do transporte coletivo da Grande Recife (PE) chega ao fim nesta segunda (31)

Rodoviários e empresários do sistema chegaram a acordo de 4% de reajuste salarial; toda a frota volta a atender os passageiros a partir das 14h

ARTHUR FERRARI

Após seis dias paralisado, o transporte coletivo volta a operar na região metropolitana de Recife (PE) nesta segunda-feira, 31 de julho de 2023, com acordo firmado entre rodoviários e empresários do sistema.

A greve teve início na última quarta-feira (26), quando a categoria começou a reivindicar reajuste salarial, remuneração por dupla função e aumento do Vale-Refeição, como mostrou o Diário do Transporte.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/26/greve-de-onibus-e-metro-nesta-quarta-26-afeta-passageiros-na-regiao-metropolitana-de-recife-pe/

O acordo foi feito pouco antes do início do julgamento do dissídio coletivo pelo Tribunal Regional do Trabalho, às 9h desta segunda-feira. O Sindicato dos Rodoviários aceitou a proposta de 4% de reajuste salarial, remuneração por dupla função e demais benefícios.

Os coletivos voltam a circular na região metropolitana de Recife às 14h desta segunda-feira, como acordado.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte