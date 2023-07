Negociações entre motoristas de ônibus de SP e empresas não avançam e SindMotoristas diz que continua cobrando viações Categoria quer 13% de aumento

Greve de ônibus em São Paulo será último recurso pensado pela entidade, mas paralisação não foi descartada

ADAMO BAZANI

Ainda não houve avanços nas negociações entre as empresas de ônibus da cidade de São Paulo, reunidas no SPUrbanuss, e o SindMotoristas, sindicato que representa os trabalhadores.

Para esta segunda-feira, 24 de julho de 2023, estava marcada a terceira de três reuniões após a retomada das conversas.

Nesta terça-feira (25), o Diário do Transporte questionou a entidade trabalhista que informou que ainda não houve nenhum tipo de acordo ou proposta satisfatória.

Segundo o SindMotoristas, as empresas serão cobradas a dar um posicionamento e uma contraproposta que ao menos possa ser estudada pela categoria.

Uma greve de ônibus em São Paulo será último recurso pensado pela entidade, mas paralisação não foi descartada.

Como mostrou a reportagem, as negociações começaram em abril de 2023 e até agora, no fim de julho, não houve uma definição.

O pedido inicial da categoria foi de 13% de reajuste em salários e benefícios, além de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de R$ 3 mil e a volta de meia hora de almoço remunerada.

As empresas em 11 de maio ofereceram 3,5% de aumento e PLR de R$ 800, além de avaliar a meia hora de almoço remunerada. No dia 19 de julho, apresentaram proposta de 4,2% sem definição de valor de PLR e sobre o período de almoço.

HISTÓRICO:

As negociações entre trabalhadores e empresas de ônibus de São Paulo começaram em abril de 2023 e chegaram a ser suspensas.

Se arrastando há meses, as indefinições sobre a campanha salarial dos motoristas e cobradores têm incomodado parte da categoria.

Uma reunião havia ocorrido no dia 26 de junho de 2023 e a direção do SindMotoristas demorou mais de uma semana para comunicar à categoria sobre os resultados do encontro.

Isso deu margem para protestos e atos de vandalismo.

No dia 03 de julho de 2023, dois ônibus e um trólebus foram vandalizados Avenidas Celso Garcia e Alcântara Machado e no Viaduto Antônio Abdo.

Os veículos tiveram correias cortadas e pneus. Nos coletivos, foram deixados cartazes com as reivindicações dos trabalhadores.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/03/videos-onibus-e-trolebus-sao-vandalizados-em-sao-paulo-na-manha-desta-segunda-03-grupo-se-diz-insatisfeito-com-falta-de-respostas-do-sindmotoristas-sobre-campanha-salarial/

No dia 06 de julho de 2023, mais ações de vandalismo, todas também deixando mensagens nos coletivos sobre a Campanha Salarial.

No dia, foram atacados ao menos três ônibus superaticulados de 23 metros, sendo um na Rua comendador Cantinho, na Penha, zona Leste, e dois na Radial Leste, perto do Metrô Guilhermina-Esperança.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/06/video-mais-onibus-sao-vandalizados-nesta-quinta-06-em-meio-a-campanha-salarial-dos-motoristas-categoria-quer-13-de-aumento/

AS PROPOSTAS APROVADAS PELOS TRABALHADORES EM 11 DE ABRIL DE 2023:

– Reajuste salarial acima da inflação do período desde a última atualização dos valores com aumento real num total de 13%;

– Manutenção do emprego de 19 mil cobradores nos ônibus convencionais, padrons e articulados (empresas dos subsistemas de articulação regional e estrutural) – As empresas que surgiram de cooperativas e operam com micro-ônibus, ônibus mídis (micrões) e alguns convencionais e padrons (subsistema de distribuição local) operam sem cobradores desde 2014;

– PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de R$ 3 mil;

– Retorno dos 30 minutos remunerados do horário de refeição.

AS PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS EMPRESAS DE ÔNIBUS EM 11 DE MAIO DE 2023:

(Rejeitadas em assembleia no dia 12 de maio de 2023)

– Reajuste salarial de 3,5%

– Reajuste de 3,5% no tíquete alimentação

– PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de R$ 800.

– Avaliar a uma hora de almoço não remunerada.

PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS EMPRESAS DE ÔNIBUS EM 19 DE JULHO DE 2023:

– Reajuste salarial de 4,2%

– Reajuste de 4,2% no tíquete alimentação

– PLR (Participação nos Lucros e Resultados): viações não mencionaram mais.

– Hora de almoço não remunerada: viações não mencionaram mais.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes