Linha 5-Lilás do Metrô apresenta falha na tarde desta segunda-feira (24)

Motivo é problema em equipamento de mudança de via na região da estação Santo Amaro

VINICIUS DE OLIVEIRA

A Linha 5-Lilás do Metrô de São Paulo opera com velocidade reduzida na tarde desta segunda-feira, 24 de julho de 2023.

O motivo é uma falha em aparelho de mudança de via na região da estação Santo Amaro.

Confira a nota divulgada pela ViaMobilidade, concessionária que gerencia a Linha 5-Lilás:

“São Paulo, 24 de julho de 2023 – Devido à falha em aparelho de mudança de via, registrada às 15h10, os trens da Linha 5-Lilás estão operando em via única na Estação Santo Amaro. Clientes estão sendo informados através de sinais sonoros nas estações e trens.”

ATUALIZAÇÃO:

A operação foi normalizada às 16h49.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte

Confira o histórico recente de constantes problemas na Linha 5-Lilás:

OUÇA: Linha 5-Lilás tem maiores problemas no “trecho antigo” e solução será gradativa em 12 meses, diz presidente da ViaMobilidade a deputados

Os problemas da linha 5-Lilás, em especial no trecho maios antigo, correspondente à região de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista, só estarão completamente resolvidos em 12 meses, mas até lá, haverá melhorias gradativas.

A declaração é do presidente do Consórcio ViaMobilidade (CCR e RuasInvest), Francisco Pierrini, nesta terça-feira (27) e confirma a informação trazida em primeira mão no último domingo, 25 de junho de 2023, pelo Diário do Transporte ao aprofundar a cobertura sobre o descarrilamento que ocorreu no sábado anterior (24) justamente nas imediações da Estação Santo Amaro.

Pierrini prestou depoimento a deputados da Comissão de Transportes da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

O Diário do Transporte também noticiou que têm sido sucessivas as falhas na linha 5, em especial na região do extremo Sul

Ocorreram falhas na sinalização e nos aparelhos que fazem os trens mudarem de trilhos, em vezes consecutivas, como nos dias 22, 17, 15, 14 e 13 de junho de 2023.

A ViaMobilidade admitiu que há “pendências” no sistema de sinalização e que a atualização completa será concluída em apenas um ano.

O presidente da ViaMobilidade disse aos parlamentares que no trecho que considera mais antigo, haverá substituição de equipamentos.

“Da [linha] cinco temos várias tratativas, principalmente com fornecedores. Nós temos ainda um processo ainda de pendência de implantação de alguns sistemas, e isso de alguma forma no trecho antigo, e aí fica claro isso, o trecho antigo e o trecho novo, quando pegamos praticamente de largo 13 até Klabin, o número de falhas é muito menor, quando pegamos de largo 13 para o Capão, o número de falhas é maior. Então existe sim um trabalho já implementado nesse sentido para que tenhamos nesse trecho a substituição de alguns equipamentos, que estão em fase de acontecimento, para que também tenhamos a diminuição do número de falhas, principalmente concentradas no trecho antigo.”

Pierrini disse também que as falhas devem ser reduzidas de forma gradativa dentro do período de 12 meses e que o passageiro vai sentir a melhoria e que o sistema de controle de trens e sinalização CBTC, teve substituição recente.

“Nós estamos trabalhando com alguma coisa em cima, e como eu disse, são 12 meses? Não é que são 12 meses que vai chegar lá no final, na verdade é uma evolução no processo de trocas de equipamentos que estamos fazendo, substituição de equipamentos mais antigos, existem ainda pendências da própria implantação. Então acreditamos que essa curva de falhas deve ir diminuindo. Na medida que vamos implementando os sistemas, ou seja, eles apresentam mortes infantil, isso é comum de qualquer processo. Então você está lá, funcionando, mexe e coloca um sistema novo em algumas coisas que ainda estão velhas, e aí essa interligação gera alguns problemas, que é o que estamos vivendo na linha 5. Essa mudança do sistema antigo para o novo, lembrando que lá atrás não tínhamos sistema CBTC, que é confiável e responsável pela diminuição de intervalos. Esse sistema foi substituído e ainda continua em fase de implementação. Acho que nos próximos 12 meses tenhamos esse avanço sensível das melhorias, mas é importante dizer que na medida que vamos melhorando os sistemas, isso vai melhorando o dia a dia, isso que é importante.”

MINISTÉRIO PÚBLICO INSTAUROU PROCEDIMENTO SOBRE DEMORA E DESCARRILAMENTO:

O Ministério Público de São Paulo instaurou nesta segunda-feira, 26 de junho de 2023, um procedimento para investigar as falhas sucessivas de sinalização e nos aparelhos de mudança de via, em especial na região de Santo Amaro, da linha 5-Lilás operada pela ViaMobilidade.

Os promotores também vão apurar o descarrilamento que ocorreu também na região da estação Santo Amaro no sábado (24).

O descarrilamento ocorreu às 20h41, mas a ViaMobilidade, que inicialmente falou em falha em aparelho de mudança de via, só admitiu que um trem saiu dos trilhos depois de 23h, após sites especializados, como o Diário do Transporte, e redes sociais, divulgarem imagens da composição descarrilada.

A reportagem mostrou que o mês de junho tem sido mais difícil que o habitual para os passageiros da linha 5-Lilás.

Ocorreram falhas, em especial na sinalização e nos aparelhos que fazem os trens mudarem de trilhos, em vezes consecutivas, como nos dias 22, 17, 15, 14 e 13 de junho de 2023.

A ViaMobilidade admitiu que há “pendências” no sistema de sinalização e que a atualização completa será concluída em apenas um ano.

Segundo o despacho do Ministério Público este prazo de um ano é “considerado excessivo”.

A Promotoria do Patrimônio Público e Social também vai apurar eventual omissão do Governo do Estado de São Paulo em relação às falhas na linha 5, como diz o documento

Eventuais irregularidades no funcionamento da Linha 5-Lilás concedida à Concessionária VIAMOBILIDADE ocorrência, no mês de junho de 2023, de diversos incidentes entre as Estações Santo Amaro e Giovanni Gronchi da referida Linha, envolvendo aparelhos de mudança de via (AMV) e o sistema de sinalização entre os trens – informação de que, em 24/6/2023, ocorreu um descarrilamento nas imediações da estação Santo Amaro por falha da concessionária – eventual pendência de finalização do sistema de sinalização, cuja atualização será totalmente concluída apenas em um ano, prazo considerado excessivo – eventual omissão do Poder Concedente, em especial da Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões (CMCP) da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, na fiscalização da execução do contrato de concessão da Linha 5

Devem responder ao MP, a Secretaria de Estado de Transportes Metropolitanos, a Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões (CMCP) e concessionária ViaMobilidade

GOVERNO TAMBÉM DIZ QUE APURA:

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), disse que instaura um processo para apurar o descarrilamento e a demora de um ano para a sinalização da linha 5-Lilás ser completamente atualizada, o que poderia evitar outros acidentes do tipo e as constantes falhas que têm ocorrido no trecho da estação Santo Amaro.

A secretaria informou, por meio de nota que, constatada a falha de operacionalização da ViaMobilidade, vai punir a concessionária de acordo com o contrato de concessão que prevê multa e retenção da remuneração da empresa.

A Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) foi informada do ocorrido com um dos trens da Linha5-Lilás, no final de sábado(24).

A falha relatada será apurada, com instauração de processo para análise da ocorrência. Comprovando-se erro técnico na operacionalização por parte da concessionária, será aplicada penalização conforme previsto no contrato de concessão.

O descarrilamento ocorreu entre as estações Santo Amaro e Capão Redondo às 20h41 do último sábado, 24 de junho de 2023. A ViaMobilidade de início falou que era uma falha de equipamento de via, mas depois de imagens circularem com o trem fora dos trilhos admitiu o descarrilamento somente às 23h.

A concessionária depois admitiu também que a sinalização na região onde ocorreu descarrilamento tem registrado falhas consecutivas e a atualização do sistema só vai ser concluída em um ano

O Diário do Transporte mostrou falhas graves que complicaram a vida do passageiro nas últimas duas semanas nos dias 22, 17, 15, 14 e 13 de junho de 2023.

O Diário do Transporte procurou a ViaMobilidade sobre as falhas consecutivas.

Em nota ao Diário do Transporte, a concessionária admite que o número de falhas na região de Santo Amaro é decorrente de uma pendência de finalização do sistema de sinalização e que a atualização será concluída somente em um ano

São Paulo, 25 de junho de 2023 – A ViaMobilidade, empresa que administra a Linha 5-Lilás, informa que o número de falhas na região de Santo Amaro é decorrente de uma pendência de finalização do sistema de sinalização tratada junto ao fornecedor responsável. A atualização do sistema já foi iniciada pelo trecho da linha com maior demanda, como entre as estações Capão Redondo e Santo Amaro, e será totalmente concluída em um ano.

Além disso, vale informar:

– Processos de modernização e melhorias que contemplam a região da Estação Santo Amaro estão em andamento, como por exemplo, no dia 30 de abril de 2023, que foi realizada a troca de 660 metros de trilhos em uma das vias em trecho entre as estações Capão Redondo, Campo Limpo, Vila das Belezas, Giovanni Gronchi e Santo Amaro.

– Em todos os casos, a empresa inseriu trens extras para ampliar a oferta no sentido de maior demanda, aumentou o efetivo com maior número de AAS (Agentes de Atendimento e Segurança), fez avisos sonoros em todas as estações e trens, além de monitoramento das linhas de bloqueios de todas as estações para evitar aglomerações.

– Sobre a ocorrência registrada na noite de ontem (24), o site da ViaMobilidade foi prontamente atualizado para orientar os passageiros sobre a operação da linha. Após a constatação técnica de descarrilamento, resultado da falha anteriormente comunicada, a informação foi confirmada via site e também à imprensa.

Em nota ao Diário do Transporte, a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) diz que vai apurar o descarrilamento e, se for comprovado erro da ViaMobilidade, haverá punição conforme o contrato de concessão, mas não detalhou que tipo de sanção.

A Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) foi informada do ocorrido com um dos trens da Linha5-Lilás, no final de sábado (24).

A falha relatada será apurada, com instauração de processo para análise da ocorrência. Comprovando-se erro técnico na operacionalização por parte da concessionária, será aplicada penalização conforme previsto no contrato de concessão.

Veja o histórico:

Na quarta-feira, 12 de julho de 2023, um dispositivo de emergência (botão-soco) foi acionado em um trem na estação Vila das Belezas, causando velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Vila das Belezas e Giovanni Gronchi.

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/12/linha-5-lilas-apresenta-dois-problemas-na-manha-desta-quarta-12-passageiro-preso-em-porta-e-acionamento-de-botao-de-emergencia/

Na segunda-feira, 10 de julho de 2023, embarque e desembarque na estação Chácara Klabin foi feito somente em uma plataforma devido a uma falha de trem registrada às 18h30.

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/11/linha-5-lilas-de-metro-teve-operacao-em-via-unica-no-comeco-da-noite-desta-segunda-feira-10-na-estacao-chacara-klabin-e-viamobilidade-nao-comunicou-nos-seus-canais-oficiais/

Na segunda-feira, 3 de julho de 2023, uma falha no equipamento de mudança de via deixou a circulação dos trens mais lenta entre as estações Giovanni Gronchi e Santo Amaro.

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/03/linha-5-lilas-do-metro-opera-com-velocidade-reduzida-na-tarde-desta-segunda-03/

No sábado, 24 de junho de 2023, um trem descarrilou às 20h41 nas imediações da estação Santo Amaro, zona Sul de São Paulo. A ViaMobilidade só foi admitir o real problema somente depois de 23h, após imagens em redes sociais mostrarem a composição fora dos trilhos e de o Diário do Transporte, entre outros portais, já terem divulgado reportagens do descarrilamento. De início, por volta de 21h, a ViaMobilidade só informava por meio de nota que tinha ocorrido uma “falha de aparelho de mudança de via”.

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/25/videos-linha-5-lilas-amanhece-com-operacao-normal-apos-descarrilamento-diz-viamoblidade-que-so-admitiu-depois-de-divulgacao-de-imagens-e-reportagens/

Na quinta-feira, 22 de junho de 2023, por exemplo, justamente na região da estação Santo Amaro, entre 04h45 e 06h09, uma falha em aparelho de via trouxe muitos transtornos para quem depende da linha administrada pela ViaMobilidade.

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/22/linha-5-lilas-opera-velocidade-reduzida-devido-a-falha-em-equipamento-de-via-nesta-quinta-22/

No dia 17 de junho de 2023, uma falha também na região da Estação Santo Amaro trouxe mais dificuldades para os passageiros.

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/17/trens-da-linha-5-lilas-de-metro-circulam-com-velocidade-reduzida-neste-sabado-17/

No dia 15 de junho de 2023, ocorreu também uma falha em sinalização, entre as estações AACD Servidor e Moema da linha 5-Lilás.

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/15/apos-mais-de-quatro-horas-com-falha-atendimento-da-linha-5-lilas-volta-ao-normal-nesta-quinta-15/

No dia 14 de junho de 2023, foi uma falha de energia entre as estações Brooklin e Alto da Boa Vista que trouxe dificuldades na linha 5-Lilás.

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/14/trens-da-linha-5-lilas-de-metro-circularam-com-velocidade-reduzida-nesta-quarta-14/

No dia 13 de junho de 2023, ocorreu uma falha de equipamento de via na região da Estação Santo Amaro, onde ocorreu o descarrilamento de 24 de junho de 2023.

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/13/falha-afeta-atendimento-da-linha-5-lilas-de-metro-em-sao-paulo-nesta-terca-13/

CRONOLOGIA DAS VERSÕES DA VIA MOBILIDADE SOBRE O DESCARRILAMENTO:

– Por volta de 21h de 24/06/2023 (antes de serem divulgadas as imagens do descarrilamento):

Nota:

São Paulo, 24 de junho de 2023 – Devido à falha em aparelho de mudança de via, registrada às 20h41 na região Santo Amaro, os trens da Linha 5-Lilás estão circulando em via única entre às estações Capão Redondo e Santo Amaro. Entre as estações Santo Amaro e Chácara Klabin, a operação segue normal. Técnicos da ViaMobilidade atuam para corrigir o problema e minimizar os transtornos para os clientes. Avisos sonoros estão sendo emitidos por todas as estações.

– Após às 23h de 24/06/2023, depois de o Diário do Transporte ter publicado matéria do descarrilamento e terem sido veiculadas imagens em redes sociais.

Nota:

A ViaMobilidade, da Linha 5-Lilás informa que às 20h41, um trem descarrilou na região de Santo Amaro. Todos os passageiros foram retirados com segurança pela equipe de AAS (Agentes de Atendimento e Segurança). As causas estão sendo apuradas e as equipes técnicas estão no local para solucionar a situação o mais rápido possível. Neste momento, os trens estão circulando em via única entre às estações Capão Redondo e Santo Amaro. Entre as estações Santo Amaro e Chácara Klabin, a operação segue normal.

– Por volta de 5h do domingo, 25/06/2023:

Não teve nota, mas de forma oficial a ViaMobilidade disse que estava tudo normal na linha 5-Lilás

Nota anterior

Linha 5 Lilás de Metrô volta a ter falha em equipamento de via nesta quinta (29) onde ocorreu descarrilamento no sábado (24)

Em primeira mão, Diário do Transporte revelou que ViaMobildade informou que atualização completa de sistema vai demorar um ano, o que foi confirmado por presidente em depoimento na Alesp

ADAMO BAZANI/ARTHUR FERRARI

A linha 5-Lilás de metrô, administrada pela ViaMobilidade, voltou a apresentar falha em equipamento de via no início da tarde desta quinta-feira, 29 de junho de 2023, nas imediações da estação Santo Amaro, na zona Sul de São Paulo.

Com isso, a velocidade é reduzida com maior tempo de parada na linha.

“Devido à falha em aparelho de mudança de via, registrada às 12h38, os trens da Linha 5-Lilás circulam em velocidade reduzida entre as estações Giovanni Gronchi e Santo Amaro. Equipe de manutenção da ViaMobilidade já atua no local”, diz a empresa.

A operação da linha foi normalizada às 13h44.

É o mesmo tipo de problema que tem sido registrado frequentemente, inclusive onde ocorreu o descarrilamento no sábado 24 de junho de 2023, e que no domingo, em primeira mão, o Diário do Transporte revelou que ViaMobildade informou que atualização completa de sistema vai demorar um ano.

O fato foi confirmado por presidente em depoimento na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).