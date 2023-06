Trens da linha 5-Lilás de metrô circularam com velocidade reduzida neste sábado (17)

Falha de equipamento de via afetou operação entre estações Giovanni Gronchi e Santo Amaro no início da operação

ALEXANDRE PELEGI

Os trens da linha 5-Lilás de metrô, operada pela ViaMobilidade, circularam com velocidade reduzida no início da operação deste sábado, 17 de junho de 2023.

De acordo com a concessionária, uma falha de equipamento de via provocou lentidão e maior tempo de parada entre as estações Giovanni Gronchi e Santo Amaro.

O aplicativo da operadora informou que a situação foi normalizada logo após as 05h00.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes