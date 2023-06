Linha 5-Lilás opera com velocidade reduzida devido a falha em equipamento de via nesta quinta (22)

Problema ocorre entre as estações Giovanni Gronchi e Santo Amaro, diz ViaMobilidade

ALEXANDRE PELEGI

Problemas para os passageiros da Linha 5-Lilás no início da operação nesta quinta-feira, 22 de junho de 2023.

Falha no equipamento de via entre as estações Giovanni Gronchi e Santo Amaro faz com que os trens circulem com velocidade reduzida no trecho.

A operação começou a se normalizar depois de 6h10

A informação da concessionária ViaMobilidade, responsável pela linha, indica que o problema se mantém desde o começo da prestação dos serviços.

NOTA DA VIAMOBILIDADE

São Paulo, 22 de junho de 2023 – A operação da Linha 5-Lilás está normalizada. Entre 4h45 e 6h09, os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada devido à falha em equipamento de via, na região entre as estações Santo Amaro e Giovanni Gronchi. A ViaMobilidade pede desculpas e lamenta os transtornos causados.

São Paulo, 22 de junho de 2023 – Desde as 4h45, devido à falha em equipamento de via, na região entre as estações Santo Amaro e Giovanni Gronchi, os trens da Linha 5-Lilás estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações. Técnicos da ViaMobilidade atuam para corrigir o problema.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes