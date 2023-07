Nunes tira R$ 330 milhões destinados a implantação de terminais de ônibus para recapear ruas da capital paulista

Além desse remanejamento orçamentário, prefeito Ricardo Nunes aportou mais R$ 98 milhões para a operação Tapa Buraco sacando recursos do Projeto de Intervenção Urbana Setor Central

ALEXANDRE PELEGI/ADAMO BAZANI

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, destinou cerca de R$ 430 milhões para recapeamento das ruas da capital, mas quem perdeu foi o transporte coletivo.

Deste total de R$ 430 milhões para Tapa Buraco, R$ 330 milhões saíram dos recursos previstos para “Implantação e Construção de Terminais de Ônibus”.

Novos terminais poderiam desafogar as atuais estruturas e ajudar a reorganizar as linhas de ônibus que hoje estão defasadas.

Este remanejamento de verbas foi publicado nesta sexta-feira, 21 de julho de 2023, no Diário Oficial da Cidade.

O recapeamento também vai contar com quase R$ 100 milhões que eram previstos originalmente para o “Projeto de Intervenção Urbana Setor Central – PIU-SCE”

Como mostrou o Diário do Transporte em 20 de abril de 2023, a prefeitura de São Paulo deixou genéricas diversas metas de investimentos, entre as quais sobre os terminais.

O termo “implantar quatro terminais de ônibus”, na meta 47, foi trocado por “viabilizar a implantação”

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/04/20/gestao-nunes-deixa-genericas-metas-sobre-onibus-poluicao-e-reducao-de-acidentes-para-capital-paulista/

VEJA O DETALHAMENTO AGORA:

A origem dos recursos está especificada em dois decretos publicados no Diário Oficial da Cidade nesta sexta-feira, 21 de julho de 2023.

Em um decreto, Nunes utilizou a maior parte da verba por meio de um remanejamento no orçamento deste ano, retirando R$ 330 milhões (R$ 329.964.050,79) que estavam previstos no item “Implantação e Construção de Terminais de Ônibus”.

No outro decreto foram mais R$ 98 milhões (R$ 98.164.948,93), recursos estes provenientes do Projeto de Intervenção Urbana Setor Central – PIU-SCE.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes