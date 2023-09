Operação Tapa-Buraco de São Paulo tem falhas aponta TCM; Nunes tirou R$ 330 milhões de terminais de ônibus para asfalto

Prefeitura diz que irá responder órgão de contas

ADAMO BAZANI

O TCM (Tribunal de Contas do Município) de São Paulo informou nesta sexta-feira, 1º de setembro de 2023, que a Operação Tapa-Buraco da prefeitura tem diversas falhas.

Auditores do órgão realizam fiscalizações no serviço das seis empresas contratadas pela prefeitura.

Nos dias 30 e 31 de agosto, quarta-feira e quinta-feira, 12 auditores do TCM visitaram mais de 40 buracos em várias regiões da cidade.

A Operação Tapa-Buraco é uma das bandeiras da gestão do prefeito Ricardo Nunes que tem direcionado recursos que eram originalmente de outras finalidades para os serviços nas vias.

No dia 21 de julho de 2023, conforme publicação no Diário Oficial da cidade, Nunes direcionou ao Tapa-Buraco R$ 330 milhões que eram para “Implantação e Construção de Terminais de Ônibus”.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/21/nunes-tira-r-330-milhoes-destinados-a-implantacao-de-terminais-de-onibus-para-recapear-ruas-da-capital-paulista/

O Tribunal de Contas diz que a fiscalização identificou uma série de problemas na execução do serviço. Um deles seria a escolha da solução do tapa-buraco para vias com alto grau de degradação, que deveriam ter todo o pavimento refeito.

Os serviços de aplicação do tapa-buraco sãomedidas de recuperação pontual, de acordo com o TCM.

“Justamente por isso, a aplicação em um pavimento comprometido se torna uma solução paliativa, aumentando os custos e as chances de problemas em curto prazo”. – diz o Tribunal.

Os auditores também apontaram que, muitas vezes, foram recortadas grandes áreas de intervenção, muito superiores ao tamanho do buraco existente, o que representa um custo mais alto para os serviços, uma vez que as empresas são remuneradas pela quantidade de massa asfáltica aplicada.

O TCM ainda diz que encontrou problemas no preparo da área para a aplicação do novo asfalto, como a falta de limpeza adequada e da compactação que aumenta a chance de problemas na durabilidade do reparo. Pedras e folhas, por exemplo, podem colocar em risco a intervenção naquela área onde o preparo não foi adequado, de acordo com o órgão de contas.

O Tribunal explicou que a fiscalização tem como base o sistema de rastreamento da Prefeitura que acompanha em tempo real os equipamentos por meio de GPS. A partir desse monitoramento, os auditores estão indo até os locais onde os serviços são realizados no momento.

A aplicação de um questionário que engloba as dez etapas do serviço, os registros em foto e vídeo, o acompanhamento da temperatura do asfalto e o uso de trenas foram as ferramentas usadas pelos auditores do TCMSP.

Na próxima semana um relatório com um balanço da fiscalização será apresentado pelo TCM, traçando um panorama da situação encontrada. Essas informações poderão subsidiar futuras auditorias e ações da prefeitura, para aprimorar a prestação dos serviços de tapa-buracos.

A prefeitura diz que acompanha todo o trabalho das empresas contratadas e que se há algum erro constatado, o serviço deve ser refeito sem cobrança extra.

A gestão ainda diz que vai responder a todos os apontamentos da TCM.

A meta do prefeito Ricardo Nunes é entregar 20 milhões de metros quadrados de áreas com Tapa-Buraco.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes