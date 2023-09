VÍDEO: TCM conclui relatório sobre Tapa-Buraco na capital paulista e alerta prefeitura sobre falhas; Recursos de terminais de ônibus foram para operação

Auditoria aponta que em 74% dos casos, o serviço de tapa-buraco foi realizado em vias degradadas, em 83% dos casos problemas adjacentes aos buracos não foram corrigidos antes do reparo

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

O TCM (Tribunal de Contas do Município) de São Paulo concluiu o relatório de fiscalização sobre a “Operação Tapa-Buraco” da prefeitura e, em sessão nesta quarta-feira, 06 de setembro de 2023, decidiu alertar a gestão municipal sobre falhas nos trabalhos.

Como mostrou o Diário do Transporte, a Operação Tapa-Buraco tem sido uma das vitrines do prefeito Ricardo Nunes.

A prefeitura, inclusive, tem direcionado recursos que eram originalmente de outras finalidades para os serviços nas vias.

No dia 21 de julho de 2023, conforme publicação no Diário Oficial da cidade, Nunes direcionou ao Tapa-Buraco R$ 330 milhões que eram para “Implantação e Construção de Terminais de Ônibus”.

Segundo o TCM, ao todo, 46 buracos foram fiscalizados em vários bairros e regiões da cidade como Butantã, Cidade Ademar, Penha, Lapa, Ipiranga e São Miguel Paulista. De 2010 para cá, o total de recapeamento quintuplicou de tamanho, passando de 100 mil toneladas de asfalto aplicadas anualmente para 480 mil em 2023 de acordo com a projeção feita pela auditoria do tribunal.

As atas de registro de preços firmadas atualmente somam a quantia de R$ 231 milhões, de acordo com o TCM. Outros R$ 4 milhões são investidos no monitoramento, fiscalização, assessoria, apoio técnico e controle tecnológico dos serviços de tapa-buracos.

FALHAS:

Entre as falhas encontradas estão a realização de tapa-buraco em vias degradadas que deveriam receber um recapeamento completo, o que foi constatado em 74% dos casos analisados, e problemas ao lado dos buracos que não foram resolvidos, situação encontrada em 83% das vistorias. Para o TCM, isso significa desperdício de dinheiro público, uma vez que os serviços desse jeito não vão durar muito tempo e terão de ser refeitos.

O TCM ainda diz que 93% dos buracos apresentaram área de uso de material superior a 10 m². A fiscalização encontrou, por exemplo, um buraco de 1 m² que virou uma área de 17 m² e outro buraco de 2 m² que virou uma área de 23 m², por exemplo.

Para os auditores, isso também é desperdício.

Outro problema apontado é que, em 26% dos casos a sinalização e o isolamento não estavam adequados. Em uma das imagens feitas na fiscalização, um ônibus passa bem ao lado de um dos profissionais da operação e quase atinge a área de asfalto ainda sendo aplicada.

O TCM ainda concluiu que, em 44% dos buracos, as paredes da vala estavam disformes e curvilíneas, em 34% dos casos não houve o tratamento adequado nas quinas, e em 19% dos casos as paredes das valas apresentavam inclinações.

Além disso, sobre os cuidados básicos, o órgão de contas diz que, em 47% dos locais, a limpeza prévia da superfície não foi realizada adequadamente e em 63% dos buracos observados a pintura de ligação, fundamental para o serviço, foi feita de forma irregular.

Nenhum dos buracos visitados tinha a presença de fiscais da Secretaria Municipal das Subprefeituras. Em apenas 10% deles foi constatada a presença das equipes de engenharia que prestam apoio.

A fiscalização poderia garantir, por exemplo, que as áreas de aplicação da massa asfáltica estivessem no tamanho adequado. Como as empresas são remuneradas pela quantidade de massa aplicada, quanto mais o asfalto é desperdiçado, mais a cidade perde. – diz o TCM.

Os problemas encontrados, porém, segundo os auditores, ocorreram não apenas na aplicação do asfalto em si.

Na hora da compactação, foram verificadas falhas. Em 63% dos buracos a rolagem sobre os cantos foi inadequada, aumentando o risco de irregularidades no acabamento. A placa vibratória que ajuda a proteger as bordas e evitar que sejam quebradas não foi usada em nenhum local visitado pelo TCM.

O espalhamento da mistura asfáltica ainda levou mais do que os 10 minutos previstos no manual da prefeitura em 28% dos casos. Durante a aplicação ainda foi observada sobra de asfalto lançada dentro da área.

Em 74% dos casos, após o acabamento, a superfície da rua ficou com variações superiores a 5 milímetros. Foi constatada ainda a falta de equipamentos para medir a temperatura durante o serviço.

Para 2024, o TCMSP diz que prepara uma auditoria operacional na malha viária de São Paulo. Tudo que foi levantado pela auditoria nesta ação será usado como base para programar os próximos trabalhos.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Em nota, a prefeitura de São Paulo diz que a operação é fiscalizada e que segue a segurança viária nos trabalhos

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, informa que recebeu na tarde desta quarta-feira, 06/09, o relatório do Tribunal de Contas do Município e os apontamentos serão respondidos ao TCM.

A Prefeitura esclarece que toda Operação Tapa-Buraco é fiscalizada por agentes da Prefeitura, empresas que fazem o controle tecnológico por amostragem e pelo SGZ — Sistema de Gerenciamento de Zeladoria, da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB). Quando constatada a desconformidade, os serviços são refeitos sem pagamento por parte da Prefeitura e as empresas são glosadas.



O sistema realiza monitoramento georreferenciado, dispõe de medição on-line do trabalho executado em campo, além do registro fotográfico com marcadores de dia/hora/local, feito pelos fornecedores. A tecnologia é uma aliada na fiscalização em uma cidade que tapa, em média, por dia, 900 buracos. Portanto, essa fiscalização é feita com agentes, por amostragem, por controle tecnológico.



É parte da documentação de cada ordem de serviço, a imagem com o tamanho do recorte, a régua, o termômetro e a quantidade de massa usada. Mediante a comprovação do trabalho executado e desde que aprovado pela fiscalização, é feito o pagamento.



A cidade de São Paulo tem um manual de tapa-buraco, publicado em decreto e que norteia o trabalho das equipes de rua. É um conserto pontual realizado no trecho em que o asfalto foi danificado.



Esse é um serviço de segurança viária. Ainda que a via seja elegível para programa de recapeamento (que é um serviço programado, com o uso de equipamentos para medir a deterioração da base da via, com drenagem , se necessária, e troca em 100% da capa asfáltica), o tapa-buraco devolve, de forma imediata, as condições de uso da via e, principalmente, evita acidentes. O recapeamento não é para tapar-buraco, mas para conservação e manutenção da malha viária.



Sobre o decreto que estabelece como deve ser a aplicação da massa asfáltica, sugerimos a leitura do release a respeito

MÉTODO:

O Tribunal de Contas do Município de São Paulo diz que os auditores usaram o sistema de GPS da prefeitura para seguir as máquinas e verificar como o serviço estava sendo feito, em tempo real.

A aplicação de um questionário que engloba as dez etapas do serviço, os registros em foto e vídeo, o acompanhamento da temperatura do asfalto e o uso de trenas foram as ferramentas usadas pelos auditores do TCMSP. As regras do manual utilizado pela própria Secretaria das Subprefeituras para orientar a execução da Operação Tapa Buracos foram tidas como base para a fiscalização.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Colaborou Vinícius de Oliveira