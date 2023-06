MP instaura procedimento para investigar falhas sucessivas na Linha 5-Lilás e descarrilamento

Concessionária diz que atualização completa de sistema vai demorar um ano; ViaMobilidade demorou para informar que trem saiu dos trilhos; Promotoria do Patrimônio Público e Social também vai apurar eventual omissão do Governo do Estado de São Paulo em relação às falhas na linha 5

ADAMO BAZANI

O Ministério Público de São Paulo instaurou nesta segunda-feira, 26 de junho de 2023, um procedimento para investigar as falhas sucessivas de sinalização e nos aparelhos de mudança de via, em especial na região de Santo Amaro, da linha 5-Lilás operada pela ViaMobilidade.

Os promotores também vão apurar o descarrilamento que ocorreu também na região da estação Santo Amaro no sábado (24).

O descarrilamento ocorreu às 20h41, mas a ViaMobilidade, que inicialmente falou em falha em aparelho de mudança de via, só admitiu que um trem saiu dos trilhos depois de 23h, após sites especializados, como o Diário do Transporte, e redes sociais, divulgarem imagens da composição descarrilada.

A reportagem mostrou que o mês de junho tem sido mais difícil que o habitual para os passageiros da linha 5-Lilás.

Ocorreram falhas, em especial na sinalização e nos aparelhos que fazem os trens mudarem de trilhos, em vezes consecutivas, como nos dias 22, 17, 15, 14 e 13 de junho de 2023.

A ViaMobilidade admitiu que há “pendências” no sistema de sinalização e que a atualização completa será concluída em apenas um ano.

Segundo o despacho do Ministério Público este prazo de um ano é “considerado excessivo”.

A Promotoria do Patrimônio Público e Social também vai apurar eventual omissão do Governo do Estado de São Paulo em relação às falhas na linha 5, como diz o documento

Eventuais irregularidades no funcionamento da Linha 5-Lilás concedida à Concessionária VIAMOBILIDADE ocorrência, no mês de junho de 2023, de diversos incidentes entre as Estações Santo Amaro e Giovanni Gronchi da referida Linha, envolvendo aparelhos de mudança de via (AMV) e o sistema de sinalização entre os trens – informação de que, em 24/6/2023, ocorreu um descarrilamento nas imediações da estação Santo Amaro por falha da concessionária – eventual pendência de finalização do sistema de sinalização, cuja atualização será totalmente concluída apenas em um ano, prazo considerado excessivo – eventual omissão do Poder Concedente, em especial da Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões (CMCP) da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, na fiscalização da execução do contrato de concessão da Linha 5

Devem responder ao MP, a Secretaria de Estado de Transportes Metropolitanos, a Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões (CMCP) e concessionária ViaMobilidade

GOVERNO TAMBÉM DIZ QUE APURA:

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), disse que instaura um processo para apurar o descarrilamento e a demora de um ano para a sinalização da linha 5-Lilás ser completamente atualizada, o que poderia evitar outros acidentes do tipo e as constantes falhas que têm ocorrido no trecho da estação Santo Amaro.

A secretaria informou, por meio de nota que, constatada a falha de operacionalização da ViaMobilidade, vai punir a concessionária de acordo com o contrato de concessão que prevê multa e retenção da remuneração da empresa.

A Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) foi informada do ocorrido com um dos trens da Linha5-Lilás, no final de sábado(24).

A falha relatada será apurada, com instauração de processo para análise da ocorrência. Comprovando-se erro técnico na operacionalização por parte da concessionária, será aplicada penalização conforme previsto no contrato de concessão.

O descarrilamento ocorreu entre as estações Santo Amaro e Capão Redondo às 20h41 do último sábado, 24 de junho de 2023. A ViaMobilidade de início falou que era uma falha de equipamento de via, mas depois de imagens circularem com o trem fora dos trilhos admitiu o descarrilamento somente às 23h.

A concessionária depois admitiu também que a sinalização na região onde ocorreu descarrilamento tem registrado falhas consecutivas e a atualização do sistema só vai ser concluída em um ano

O Diário do Transporte mostrou falhas graves que complicaram a vida do passageiro nas últimas duas semanas nos dias 22, 17, 15, 14 e 13 de junho de 2023.

O Diário do Transporte procurou a ViaMobilidade sobre as falhas consecutivas.

Em nota ao Diário do Transporte, a concessionária admite que o número de falhas na região de Santo Amaro é decorrente de uma pendência de finalização do sistema de sinalização e que a atualização será concluída somente em um ano

São Paulo, 25 de junho de 2023 – A ViaMobilidade, empresa que administra a Linha 5-Lilás, informa que o número de falhas na região de Santo Amaro é decorrente de uma pendência de finalização do sistema de sinalização tratada junto ao fornecedor responsável. A atualização do sistema já foi iniciada pelo trecho da linha com maior demanda, como entre as estações Capão Redondo e Santo Amaro, e será totalmente concluída em um ano.

Além disso, vale informar:

– Processos de modernização e melhorias que contemplam a região da Estação Santo Amaro estão em andamento, como por exemplo, no dia 30 de abril de 2023, que foi realizada a troca de 660 metros de trilhos em uma das vias em trecho entre as estações Capão Redondo, Campo Limpo, Vila das Belezas, Giovanni Gronchi e Santo Amaro.

– Em todos os casos, a empresa inseriu trens extras para ampliar a oferta no sentido de maior demanda, aumentou o efetivo com maior número de AAS (Agentes de Atendimento e Segurança), fez avisos sonoros em todas as estações e trens, além de monitoramento das linhas de bloqueios de todas as estações para evitar aglomerações.

– Sobre a ocorrência registrada na noite de ontem (24), o site da ViaMobilidade foi prontamente atualizado para orientar os passageiros sobre a operação da linha. Após a constatação técnica de descarrilamento, resultado da falha anteriormente comunicada, a informação foi confirmada via site e também à imprensa.

Em nota ao Diário do Transporte, a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) diz que vai apurar o descarrilamento e, se for comprovado erro da ViaMobilidade, haverá punição conforme o contrato de concessão, mas não detalhou que tipo de sanção.

Veja o histórico.

No sábado, 24 de junho de 2023, um trem descarrilou às 20h41 nas imediações da estação Santo Amaro, zona Sul de São Paulo. A ViaMobilidade só foi admitir o real problema somente depois de 23h, após imagens em redes sociais mostrarem a composição fora dos trilhos e de o Diário do Transporte, entre outros portais, já terem divulgado reportagens do descarrilamento. De início, por volta de 21h, a ViaMobilidade só informava por meio de nota que tinha ocorrido uma “falha de aparelho de mudança de via”.

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/25/videos-linha-5-lilas-amanhece-com-operacao-normal-apos-descarrilamento-diz-viamoblidade-que-so-admitiu-depois-de-divulgacao-de-imagens-e-reportagens/

Na quinta-feira, 22 de junho de 2023, por exemplo, justamente na região da estação Santo Amaro, entre 04h45 e 06h09, uma falha em aparelho de via trouxe muitos transtornos para quem depende da linha administrada pela ViaMobilidade.

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/22/linha-5-lilas-opera-velocidade-reduzida-devido-a-falha-em-equipamento-de-via-nesta-quinta-22/

No dia 17 de junho de 2023, uma falha também na região da Estação Santo Amaro trouxe mais dificuldades para os passageiros.

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/17/trens-da-linha-5-lilas-de-metro-circulam-com-velocidade-reduzida-neste-sabado-17/

No dia 15 de junho de 2023, ocorreu também uma falha em sinalização, entre as estações AACD Servidor e Moema da linha 5-Lilás.

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/15/apos-mais-de-quatro-horas-com-falha-atendimento-da-linha-5-lilas-volta-ao-normal-nesta-quinta-15/

No dia 14 de junho de 2023, foi uma falha de energia entre as estações Brooklin e Alto da Boa Vista que trouxe dificuldades na linha 5-Lilás.

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/14/trens-da-linha-5-lilas-de-metro-circularam-com-velocidade-reduzida-nesta-quarta-14/

No dia 13 de junho de 2023, ocorreu uma falha de equipamento de via na região da Estação Santo Amaro, onde ocorreu o descarrilamento de 24 de junho de 2023.

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/13/falha-afeta-atendimento-da-linha-5-lilas-de-metro-em-sao-paulo-nesta-terca-13/

CRONOLOGIA DAS VERSÕES DA VIA MOBILIDADE SOBRE O DESCARRILAMENTO:

– Por volta de 21h de 24/06/2023 (antes de serem divulgadas as imagens do descarrilamento):

Nota:

São Paulo, 24 de junho de 2023 – Devido à falha em aparelho de mudança de via, registrada às 20h41 na região Santo Amaro, os trens da Linha 5-Lilás estão circulando em via única entre às estações Capão Redondo e Santo Amaro. Entre as estações Santo Amaro e Chácara Klabin, a operação segue normal. Técnicos da ViaMobilidade atuam para corrigir o problema e minimizar os transtornos para os clientes. Avisos sonoros estão sendo emitidos por todas as estações.

– Após às 23h de 24/06/2023, depois de o Diário do Transporte ter publicado matéria do descarrilamento e terem sido veiculadas imagens em redes sociais.

Nota:

A ViaMobilidade, da Linha 5-Lilás informa que às 20h41, um trem descarrilou na região de Santo Amaro. Todos os passageiros foram retirados com segurança pela equipe de AAS (Agentes de Atendimento e Segurança). As causas estão sendo apuradas e as equipes técnicas estão no local para solucionar a situação o mais rápido possível. Neste momento, os trens estão circulando em via única entre às estações Capão Redondo e Santo Amaro. Entre as estações Santo Amaro e Chácara Klabin, a operação segue normal.

– Por volta de 5h do domingo, 25/06/2023:

Não teve nota, mas de forma oficial a ViaMobilidade disse que estava tudo normal na linha 5-Lilás

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Ocorreu falha em equipamento de via

Passageiros que dependem da linha 5-Lilás operada pela ViaMobilidade enfrentam problemas na noite deste sábado, 24 de junho de 2023.

Os trens operam em via singela entre as estações Capão Redondo e Santo Amaro, ou seja, variam de sentido pelos mesmos trilhos.

O problema teve início por volta das 20h40.

Segundo a concessionária, em seus canais oficiais, ocorreu uma falha em equipamento de via na região da estação Santo Amaro.

Técnicos da empresa foram acionados para a normalização.

Confira a nota da ViaMobilidade na íntegra sobre a operação deste sábado:

“Devido à falha em aparelho de mudança de via, registrada às 20h41 na região Santo Amaro, os trens da Linha 5-Lilás estão circulando em via única entre às estações Capão Redondo e Santo Amaro. Entre as estações Santo Amaro e Chácara Klabin, a operação segue normal. Técnicos da ViaMobilidade atuam para corrigir o problema e minimizar os transtornos para os clientes. Avisos sonoros estão sendo emitidos por todas as estações.”

