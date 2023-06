VÍDEO: Trem da linha 5- Lilás descarrilha; Não era somente falha em equipamento de via como tinha informado a ViaMobilidade, que depois das imagens admitiu

Imagens mostram que composição saiu dos trilhos e passageiros tiveram de ser tirados pelos seguranças

ADAMO BAZANI

Colaborou Willian Moreira

Um trem da linha 5-Lilás de metrô, operada pela ViaMobilidade, descarrilou por volta de 20h40 deste sábado, 24 de junho de 2023, entre as estações Santo Amaro e Capão Redondo, na zona Sul de São Paulo.

Inicialmente, a ViaMobilidade havia informado se tratar de uma “falha em aparelho de mudança de via, registrada às 20h41 na região Santo Amaro” que fez com que os trens seguissem em via singela entre as estações Capão Redondo e Santo Amaro, ou seja, variam de sentido pelos mesmos trilhos.

Mas, em seguida, imagens em redes sociais mostravam um trem que tinha saído dos trilhos.

As filmagens mostram ainda o trem sendo esvaziado pelos seguranças da Via Mobilidade.

Os passageiros tiveram de caminhar pela área lateral dos trilhos.

Não houve feridos.

De acordo com o dicionário Aurélio, descarrilamento significa: 1. ato ou efeito de descarrilar, de sair ou fazer sair do carril; 2.acidente em que um veículo ou uma carruagem sai dos carris sobre os quais normalmente se desloca 3.figurado desvio do caminho considerado correto

Sendo assim, como o trem saiu dos trilhos, como mostram as imagens, houve um descarrilamento na linha 5.

O Diário do Transporte procurou de novo a ViaMobilidade, que depois das imagens admitiu o descarrilamento em nova nota

A ViaMobilidade, da Linha 5-Lilás informa que às 20h41, um trem descarrilou na região de Santo Amaro. Todos os passageiros foram retirados com segurança pela equipe de AAS (Agentes de Atendimento e Segurança). As causas estão sendo apuradas e as equipes técnicas estão no local para solucionar a situação o mais rápido possível. Neste momento, os trens estão circulando em via única entre às estações Capão Redondo e Santo Amaro. Entre as estações Santo Amaro e Chácara Klabin, a operação segue normal.

A primeira nota não falava em nenhum momento de descarrilamento, que ocorreu de fato.

São Paulo, 24 de junho de 2023 – Devido à falha em aparelho de mudança de via, registrada às 20h41 na região Santo Amaro, os trens da Linha 5-Lilás estão circulando em via única entre às estações Capão Redondo e Santo Amaro. Entre as estações Santo Amaro e Chácara Klabin, a operação segue normal. Técnicos da ViaMobilidade atuam para corrigir o problema e minimizar os transtornos para os clientes. Avisos sonoros estão sendo emitidos por todas as estações.

