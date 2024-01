Governo do Espírito Santo pede ao Governo Federal verbas do PAC para comprar mais 50 ônibus elétricos

Quantidade de veículos já era prevista no Plano Estadual de Mobilidade Urbana divulgado em outubro

ADAMO BAZANI

O Governo do Espírito Santo quer ajuda do Governo Federal para a aquisição de 50 ônibus elétricos.

Na manhã desta sexta-feira, 12 de janeiro de 2024, a administração estadual informou que pediu verbas da União para esta compra por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Como havia mostrado o Diário do Transporte, o Ministério das Cidades anunciou no fim de dezembro de 2023 que, com recursos do PAC (Programa de Aceleração Crescimento), vai financiar para estados e municípios a compra de quase três mil ônibus elétricos (2.927) para que estes veículos entrem em operação ainda no ano de 2024.

Esta quantidade de 50 ônibus elétricos já era prevista no Plano Estadual de Mobilidade Urbana do Espírito Santo divulgado em outubro de 2023.

A intenção é que esta frota seja implantada gradativamente até 2027.

Como mostrou o Diário do Transporte, desde novembro de 2022 o sistema de transporte coletivo já conta com ônibus elétricos adquiridos pela Expresso Santa Paula. O primeiro chegou ainda em outubro, operando pela empresa do Consórcio Atlântico Sul na linha 515 Terminal Laranjeiras (Serra) – Terminal Campo Grande (Cariacica), que corta a capital Vitória pelo Litoral.

A reportagem acompanhou a apresentação do primeiro modelo no Espírito Santo, um Eletra com carroceria Caio Millenium V, que conta com chassis Mercedes-Benz O500U, de piso baixo.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes