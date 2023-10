Espírito Santo deve contar com mais 50 ônibus elétricos no Transcol nos próximos quatro anos, afirma Semobi

Estudo para elaboração do Plano Estadual de Mobilidade Urbana, que prevê a inclusão dos veículos de energia limpa no sistema, foi apresentado ao governador do estado

ARTHUR FERRARI

Em reunião realizada na última semana, o Governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, recebeu o estudo para a elaboração do Plano Estadual de Mobilidade Urbana, que prevê a chegada de mais 50 ônibus elétricos no sistema Transcol até 2027.

Como mostrou o Diário do Transporte, desde novembro de 2022 o sistema de transporte coletivo já conta com quatro ônibus elétricos adquiridos pela Expresso Santa Paula. O primeiro chegou ainda em outubro, operando pela empresa do Consórcio Atlântico Sul na linha 515 Terminal Laranjeiras (Serra) – Terminal Campo Grande (Cariacica), que corta a capital Vitória pelo Litoral.

A reportagem acompanhou a apresentação do primeiro modelo no Espírito Santo, um Eletra com carroceria Caio Millenium V, que conta com chassis Mercedes-Benz O500U, de piso baixo.

De acordo com a Semobi (Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura), em nota divulgada, ““a previsão é que essa medida seja implementada nos próximos quatro anos”, já que a utilização dos veículos elétricos “(…) no transporte público traz diversos benefícios, como a redução da emissão de poluentes, economia de combustível, promoção da mobilidade sustentável, diminuição do ruído nas áreas urbanas, entre outros.”

Vale ressaltar que, os quatro ônibus que atendem em quatro linhas troncais que cobrem a Região Metropolitana de Vitória contam com autonomia de 120 a 150 quilômetros com o que é chamado “recarga oportunista”, quando o veículo é plugado ao carregador nos momentos de pausa na operação. Todos têm capacidade para 70 cerca de passageiros.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte