Prefeitura de Araranguá (SC) implementa gratuidade no transporte público coletivo

Licitação foi encerrada em novembro de 2023 e teve proposta de R$ 3,95 milhões da Viação Cidade

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Araranguá, em Santa Catarina, implementou a gratuidade no transporte público coletivo. A mudança aconteceu na última sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, um dia após a assinatura do contrato com a Viação Cidade, vencedora da licitação.

Conforme mostrou o Diário do Transporte, a empresa realizou uma proposta de R$ 3,95 milhões. A contratação previa um contrato de 12 meses e inclui o transporte escolar I, II e o transporte comunitário.

O contrato também contempla o monitoramento via Sistema de Posicionamento Global (GPS) via satélite ou via Sistema Global para Comunicações Móveis (GSM)/Serviço de Rádio de Pacote Geral (GPRS).

Inicialmente, o transporte comunitário de Araranguá será constituída por 53 linhas, com serviços circulares que ligarão bairros à área central.

“Essa solução tem o objetivo de elevar a eficiência e a qualidade do serviço de transporte. Bem como, possibilitar aos pais o acompanhamento em tempo real do trajeto do seu filho”, afirmou a prefeitura ao anunciar a novidade.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte