Araranguá (SC) encerra licitação para transporte público gratuito comunitário e escolar

Contrato por 12 meses teve proposta de R$ 3,95 milhões da Viação Cidade

ALEXANDRE PELEGI

Araranguá, cidade de Santa Catarina com 72 mil habitantes, encerrou nessa sexta-feira, 10 de novembro de 2023, licitação referente a contratação de empresa para prestação de transporte público gratuito.

Com valor máximo fixado em quase R$ 7 milhões (R$ 6.991.739, 92) para um contrato de 12 meses, participaram as empresas Transporte Coletivo São Marcos, Viação Cidade e Cibeli Viagens e Turismo.

Com proposta de R$ 3,95 milhões a Viação Cidade, que opera o sistema convencional de transporte coletivo, venceu o certame. O contrato anterior, assinado entre o município e a Viação, encontra-se expirado desde 2012.

Esta contratação inclui o transporte escolar I (rede municipal – Ensino Infantil e Fundamental), transporte escolar II (Ensino Fundamental da rede pública municipal e estadual de todo o município) e transporte comunitário, com atendimento em horários determinados.

O contrato contempla monitoramento via Sistema de Posicionamento Global (GPS), via satélite e/ou via GSM (Sistema Global para Comunicações Móveis) /GPRS (Serviço de Rádio de Pacote Geral).

Segundo a prefeitura, o objetivo é “possibilitar aos pais o acompanhamento em tempo real do trajeto do seu filho”.

A rede de transporte comunitário de Araranguá será constituída inicialmente por 53 linhas, com serviços circulares, ligando os bairros à área central.

Para encerrar o processo licitatório, a prefeitura informa que fará ainda uma prova de conceito do software, pré-agendada para 11 de dezembro. “Após a prova, o processo será submetido à homologação da autoridade superior, em que a empresa terá 30 dias úteis para o início dos serviços, após a assinatura do contrato”.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes