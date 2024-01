Tarifa Zero nos ônibus de São Caetano do Sul chega a dois meses com 2,5 milhões de passageiros transportados e alta de 150% na demanda

Antes do Tarifa Zero, a média nos dias úteis era de 22 mil passageiros

ADAMO BAZANI

O programa Tarifa Zero todos os dias e para todos os passageiros nos ônibus municipais de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, completou na segunda-feira, 1º de janeiro de 2024, dois meses de implantação.

De acordo com balanço divulgado nesta terça-feira (02) pela prefeitura, neste período foram transportadas 2,5 milhões de pessoas nos ônibus municipais operados pela Vipe (Viação Padre Eustáquio).

A cobrança de passagem deixou de ser efetuada em 1º de novembro de 2023.

Ainda segundo a prefeitura, a demanda média diária aumentou em torno de 150%, passando de 22 mil passageiros por dia útil antes da gratuidade total para 51 mil usuários em média por dia útil após a implantação da não cobrança de tarifa.

O sistema tem nove linhas e, antes da Tarifa Zero, operava com 48 ônibus. Atualmente, são 51 coletivos.

Em dezembro de 2023, a empresa fez a apresentação de seis ônibus com wi-fi e ar condicionado, com tecnologia Euro 6, que emite menos poluentes para este reforço de frota.

Para acessar os ônibus da cidade gratuitamente não é necessário ser morador de São Caetano do Sul e nem ter nenhum tipo de bilhete eletrônico, mas é preciso passar pela catraca como forma de a prefeitura controlar a demanda de passageiros e também remunerar a Vipe, que recebe por passageiro transportado.

Foi colocado no Orçamento de 2024 o custeio do Tarifa Zero. Em média, o programa vai custar R$ 2,9 milhões por mês. Para 2024, a prefeitura separou R$ 35 milhões, o que equivale a 1,44% do orçamento total para 2024, de R$ 2,434 bilhões. Entretanto, se a demanda crescer ainda mais, será necessário remanejar mais dinheiro.

A prefeitura defende a medida dizendo que o maior movimento nos ônibus pode significar mais gente consumindo na cidade e deixando o carro em casa, o que pode ajudar na redução do trânsito e da poluição.

Outras cidades da Grande São Paulo têm adotado a Tarifa Zero todos os dias ou em datas específicas, como a capital paulista, onde desde 17 de dezembro de 2023, não há cobrança de passagem de ônibus municipais aos domingos, Natal, Ano Novo e também não haverá no aniversário de fundação (25 de janeiro)

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes