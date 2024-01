Justiça suspende aumento de tarifa de ônibus metropolitanos da Grande BH, mas Estado pode tentar reverter

Ação foi movida por parlamentares; Nos ônibus da capital, uma decisão em favor do mesmo grupo chegou a suspender o reajuste, mas prefeitura conseguiu recurso

ADAMO BAZANI

O juiz Henrique Mendonça Schvartzman, do TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais), atendeu a um grupo de parlamentares mineiros e suspendeu o reajuste de tarifa dos ônibus intermunicipais metropolitanos que atendem à Grande Belo Horizonte.

A decisão é liminar (provisória) e foi proferida nesta terça-feira, 02 de janeiro de 2024.

O Governo de Minas Gerais pode tentar reverter.

Como mostrou o Diário do Transporte, as passagens dos ônibus metropolitanos tiveram os valores reajustados em 7,15% na sexta-feira passada, 29 de dezembro de 2023.

O magistrado entendeu que o reajuste desrespeita decreto estadual que diz que os aumentos devem ocorrera a cada ano.

Como a mais recente elevação no preço foi em 07 de janeiro de 2023, no entender do magistrados, as tarifas só poderiam ser elevadas a partir de 08 de janeiro de 2024 e não em 29 de dezembro de 2023, como ocorreu.

O Diário do Transporte também noticiou que a Justiça em primeira instância atendeu o mesmo grupo de parlamentares e chegou a suspender também o aumento de tarifa dos ônibus municipais de Belo Horizonte, mas a prefeitura conseguiu reverter a decisão e o reajuste continuou valendo.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes