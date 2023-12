Tarifas de ônibus metropolitanos na Grande Belo Horizonte sobem 7,15% na sexta (29)

Valores das passagens integradas com o metrô vão variar entre R$ 9,05 e R$ 12,35; Confira a tabela no Diário do Transporte

ADAMO BAZANI

Colaborou Guilherme Strabelli

As tarifas de ônibus metropolitanos na Grande Belo Horizonte ficam a partir desta sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, 7,15% mais altas.

O reajuste foi informado pela Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias) do Governo de Minas Gerais.

O sistema de transportes metropolitanos atende em 34 municípios, tem 635 linhas e uma frota cadastrada de 2.419 ônibus que realizam uma média mensal de 279.129 viagens.

De acordo com a Seinfra, as empresas de ônibus chegaram a pedir reajustes de até 29,13%

A pasta ainda diz que o “reajuste anual é necessário para garantir a operacionalização do sistema e leva em consideração a inflação para o período, a atualização dos insumos de maior peso por meio de índices correlatos e a correção dos demais itens da planilha contratual de custos pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA”.

Com o reajuste, os valores das passagens integradas com o metrô vão variar entre R$ 9,05 e R$ 12,35.

Confira a tabela completa:

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes