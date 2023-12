Revogada decisão que suspendia aumento de tarifa de ônibus em Belo Horizonte e passagem está mais cara a partir desta sexta (29)

Passagens dos ônibus metropolitanos também subiram

ADAMO BAZANI

O desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, que é presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), revogou no plantão noturno, a decisão liminar que suspendia o aumento de tarifas de ônibus em Belo Horizonte e os valores já estão mais altos para os passageiros nesta sexta-feira, 29 de dezembro de 2023.

Como havia mostrado o Diário do Transporte, o juiz Rogério Santos Araújo Abreu, do TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais), atendeu nesta quinta-feira (28) ação movida por um grupo de parlamentares e suspendeu provisoriamente o reajuste da tarifa de ônibus.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/12/28/justica-suspende-aumento-de-tarifa-de-onibus-de-belo-horizonte-mas-prefeitura-pode-tentar-reverter/

Mas a prefeitura recorreu e conseguiu praticar o reajuste.

O desembargador entendeu que a decisão de primeira instância não seguiu critérios técnicos e que o não reajuste da tarifa poderia afetar o equilíbrio financeiro do sistema de transportes, havendo risco, com isso, de redução de qualidade e até interrupção de serviços.

Não era aplicado reajuste desde 2018.

“De igual modo, não se pode olvidar de que o valor da tarifa permanece sem reajuste desde o ano de 2018, pelo que sua manutenção no valor atual pode vir a causar grave prejuízo à prestação do serviço”

Como havia noticiado o Diário do Transporte, o valor praticado no Grupo 1, do Serviço Convencional, que representa a maior parte das linhas e inclui o BRT MOVE, passa de R$ 4,50 para R$ 5,25.

Têm reajustes também as passagens de linhas circulares e alimentadoras, linhas longas, linhas curtas e linhas intermediárias também aumentam.

As linhas de favela permanecem com tarifa zero.

Confira a tabela:

REGIÃO METROPOLITANA:

Como mostrou o Diário do Transporte, também nesta sexta-feira (29), sobem os valores das passagens ônibus metropolitanos na Grande Belo Horizonte.

O preço das passagens varia com as linhas e o reajuste será de 7,15%

Veja os detalhes em:

https://diariodotransporte.com.br/2023/12/26/tarifas-de-onibus-metropolitanos-na-grande-belo-horizonte-sobem-715-na-sexta-29/

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes