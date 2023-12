Linha 2 do Metrô do Rio de Janeiro volta a operar normalmente neste sábado (30)

Descarrilamento entre as as estações Maracanã e Triagem suspendeu circulação de trens na última sexta-feira (29)

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A linha 2 do Metrô do Rio de Janeiro amanheceu neste sábado, 30 de dezembro de 2023, com a operação normalizada.

De acordo com a concessionária, os intervalos estão regulares assim como nas linhas 1 e 4.

Na tarde da última sexta-feira (29), um descarrilamento entre as estações Maracanã e Triagem fez com que a circulação dos trens fosse suspensa.

Confira a última atualização do Metrô Rio:

“O MetrôRio informa que a operação foi normalizada na linha 2 e os intervalos estão regulares nas linhas 1, 2 e 4 na manhã deste sábado (30/12). Todas as estações do sistema metroviário estão abertas para embarque e desembarque.”

Como foi noticiado pelo Diário do Transporte, as causas do incidente ainda serão apuradas:

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte