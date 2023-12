Trem do Metrô Rio descarrila na tarde desta sexta (29) e suspende operações da linha 2

Ocorrência foi entre as estações Maracanã e Triagem

ADAMO BAZANI

Colaborou Yuri Sena

A linha 2 do Metrô do Rio de Janeiro teve as operações suspensas na tarde desta sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, por causa de um descarrilamento.

A ocorrência foi entre as estações Maracanã e Triagem.

Por conta do incidente, a circulação na Linha 2 está suspensa, sem previsão de retorno, para que a equipe da concessionária realize o encarrilhamento do trem. As equipes da concessionária estão atuando para normalização da ocorrência. Os passageiros estão sendo informados da situação por meio dos avisos sonoros.

As linhas 1 e 4 operam normalmente neste momento.

Não há informações sobre feridos e as causas ainda serão apuradas.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Colaborou Yuri Sena