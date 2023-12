Transcol terá reforço no transporte público para Réveillon em Vitória (ES)

Viagens extras começam dia 31 de dezembro, levando os passageiros para curtirem queima de fogos nas praias

YURI SENA

O Sistema Metropolitano de Transporte Coletivo terá reforço em algumas linhas durante a noite de Réveillon, para conseguir atender o fluxo de pessoas que vão aproveitar o ano novo nas praias da Grande Vitória, no Espírito Santo. De acordo com informações da Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do estado (Ceturb-ES), o serviço noturno terá viagens a mais nas linhas 211, 568, 563 e 837 entre a noite deste sábado, 31 de dezembro de 2023, e a madrugada deste domingo, dia 1º de janeiro 2024.

Em ação para garantir a mobilidade durante as festividades de fim de ano, a gestão implementará um reforço estratégico nos terminais de integração.

Das 20h à meia-noite do dia 31 e das 10h às 20h do dia 1º de janeiro, carros de reserva serão disponibilizados. Durante o período noturno de 31 de dezembro, 35 veículos de reserva estarão prontos para atender demandas emergenciais nos terminais do Transcol, assegurando a eficiência do sistema de transporte público.

Confira as linhas especiais e viagens extras de fim de ano:

Terminal de Jardim América, das 20h30 até as 23h10;

Terminal de Campo Grande, das 20h45, até as 23h15;

Terminal de Carapina, das 21h40 até as 23h10;

Terminal de Vila Velha, das 21h10 até as 23h40.

Linha 806 (T. Jacaraípe / Nova Almeida) terá quatro viagens a mais, das 21h às 23h.

Linha 820 (T. Jacaraípe / T. Carapina) terá quatro viagens a mais, partindo de Jacaraípe, das 20h30 às 23h, e mais três viagens, partindo de Carapina, das 21h30 às 23h.

Linha 854 (Praia Grande / T. Jacaraípe), entre 19h15 e 22h45, terá nove viagens a mais.

Linha 875 (T. Laranjeiras / T. Jacaraípe) terá mais quatro viagens extras, das 20h52 às 22h40.

Linha 613 (Ponta da Fruta / T. Vila Velha) terá sete viagens a mais, partindo do Terminal Vila Velha, entre às 20h10 e 22h20, e duas a mais saindo de Ponta da Fruta, às 21h e 21h20.

Linha 650 (T. Vila Velha / T. Ibes) terá duas viagens a mais partindo de Vila Velha, às 20h50 e 21h30, e cinco viagens a mais partindo do Ibes, das 20h às 22h15.

Linha 651 (T. Vila Velha / Praia da Costa) terá 16 viagens a mais, entre às 20h30 e 23h10.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte