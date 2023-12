Recadastramento para condutor e auxiliar de Transporte Escolar Especial em Uberaba (MG) começa em janeiro

Atualização é obrigatória e poderá ser feita entre os dias 8 e 31 de janeiro

GUILHERME STRABELLI

O recadastramento de condutores e auxiliares de de Transporte Escolar Especial na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, começará em janeiro de 2024. A atualização é obrigatória para os trabalhadores.

O prazo para o recadastramento vai dos dias 8 de janeiro de 2024 até 31 de janeiro, sempre em dias úteis das 12h às 17h. Os interessados podem realizar um pré-cadastro. Além disso, também foi aberto o cadastramento para novos trabalhadores, mediante apresentação dos documentos exigidos.

A relação dos documentos está disponível no Anexo da Portaria que foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 13 de dezembro de 2023.

Os trabalhadores que exercerem a atividade sem credenciamento poderão sofrer penalidades previstas em lei. Após o fim da emissão das autorizações, os aprovados serão convocados para apresentação.

O local para a apresentação é na Avenida Dom Luiz Maria de Santana, 141, Santa Marta, no Guichê 26, junto ao Centro Administrativo.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte