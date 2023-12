Haddad confirma reoneração do óleo diesel para 1° de janeiro de 2024, mas diz que queda acumulada de preço é maior que impacto da medida

Volta de tributação vai pesar R$ 0,30 no litro, mesmo valor da redução anunciada para esta quarta-feira (27). Ministro diz que não haverá peso nas tarifas de ônibus e valores de fretes

ADAMO BAZANI

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta terça-feira, 26 de dezembro de 2023, a reoneração do óleo diesel a partir de 1º de janeiro de 2024.

O PIS e Cofins sobre o diesel, gasolina, gás de cozinha e biodiesel foram zerados em 2022 pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, como uma tentativa de frear os aumentos dos preços dos combustíveis agravado pela guerra na Ucrânia.

O governo do presidente Lula manteve o benefício até a metade de 2023, retomando gradativamente a tributação sobre os combustíveis.

Uma das justificativas para esta retomada, além de responsabilidade fiscal, foi bancar um programa de renovação de frota de veículos que, no caso dos carros de passeio teve alta adesão, movimento que não foi visto nas compras de ônibus e caminhões.

Haddad, após reunião com o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, diz não acreditar que a renoneração vai impactar no preço do diesel ao consumidor, trazendo efeitos, por exemplo, nas tarifas de ônibus e nos fretes, porque os valores do combustível acumulam queda de R$ 1,01 no ano.

A questão é acompanhar os impactos ao longo de 2024.

A volta da tributação vai deixar o litro do diesel em torno de R$ 0,30 mais alto, o mesmo valor da redução média anunciada para esta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023, pela Petrobras.

Relembre:

“Na verdade, a Petrobras hoje anunciou o segundo corte no mês de dezembro, que mais do que compensa a reoneração de 1º de janeiro. Isso é importante para todo mundo ficar atento, porque se vier argumento de aumento do preço, não tem nada a ver. Não há nenhuma razão para impacto do Diesel” – disse Haddad.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes