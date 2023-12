Preço do litro do óleo diesel cai R$ 0,30 nas distribuidoras nesta quarta (27)

Segundo a Petrobras, no acumulado do ano, litro ficou R$ 1,01 mais barato

ADAMO BAZANI

O preço médio do litro de óleo diesel tipo A, usado pelos ônibus e caminhões vai ficar R$ 0,30 menor nas distribuidoras, em média, a partir desta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023.

De acordo com anúncio da Petrobras nesta terça-feira (26), levando em conta a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor terá uma redução de R$ 0,26 por litro e passará a ser, em média, R$ 3,06 a cada litro vendido na bomba.

Ainda segundo a estatal, dessa forma, o preço médio do diesel A S10 nas bombas poderá refletir valores entre R$ 4,63 e R$ 8,26 por litro, a depender do local de venda, considerando que o Levantamento de Preços de Combustíveis da ANP para a semana de 17 a 23 de dezembro de 2023 indicou um valor médio de R$ 5,98 por litro, variando entre R$ 4,89 e R$ 8,52 por litro.

A empresa alerta, no entanto, que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda. Dessa forma, esta estimativa tem propósito meramente referencial, mantidas constantes as demais parcelas que compuseram os preços ao consumidor naquele período.

A Petrobras ainda informou que, no ano, a variação acumulada do preço de venda de diesel A para as distribuidoras é uma redução de R$ 1,01 por litro, equivalente a 22,5%.

Os preços da gasolina e do gás de cozinha (GLP) não mudam.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes