Mais cidades da Grande São Paulo anunciam congelamento da tarifa de ônibus em 2024

Além disso, Osasco vai reduzir valor para quem paga com bilhete da cidade

ADAMO BAZANI

Mais cidades da Grande São Paulo anunciaram que não vão aumentar as tarifas de ônibus em 2024, ano de eleições municipais.

A prefeitura de Suzano confirmou que as passagens continuarão em R$ 5,30 em 2024. O último reajuste aconteceu no começo de 2023, com aumento de 6%.

Já em Osasco, haverá até diminuição de valor.

A tarifa de ônibus na cidade será reduzida de R$ 5,30 para R$ 5 para quem utiliza o Cartão BEM (Bilhete Eletrônico Municipal). Nos pagamentos em dinheiro, o valor continua em R$ 5,30.

Em Itaquaquecetuba, a passagem continua R$ 5,30 no próximo ano.

Já tinham anunciado congelamento da tarifa de ônibus para 2024, as cidades de Guarulhos, que vai manter a passagem em R$ 5,10, e Taboão da Serra, cujo o preço vai permanecer em R$ 5.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes