Linha 5-Lilás de metrô volta a operar normalmente após mais de quatro horas com problemas

ViaMobilidade identificou trinca nos trilhos entre Giovanni Gronchi e Santo Amaro

ARTHUR FERRARI

Os trens da linha 5-Lilás de Metrô, operada pela ViaMobilidade, voltaram a circular normalmente às 11h35 desta sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, após mais de quatro horas com problemas.

Como mostrou o Diário do Transporte, o serviço funcionou com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Giovanni Gronchi e Santo Amaro após a concessionária identificar uma trinca nos trilhos no trecho.

Relembre:

A reportagem procurou a ViaMobilidade e aguarda.

Nota da ViaMobilidade:

“A operação da Linha 5-Lilás está normalizada. Entre 7h15 e 11h33, a equipe de manutenção da ViaMobilidade atuou provisoriamente para corrigir o problema entre as estações Giovanni Gronchi e Santo Amaro. Por segurança, os trens circulam com velocidade reduzida apenas neste trecho. Nesta madrugada, as equipes de manutenção farão a troca do trilho no local.”

