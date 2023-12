Trens da linha 5-Lilás de metrô circulam com velocidade reduzida após identificação de trinca em trilho na manhã desta sexta (22)

Avaria foi encontrada no trecho entre as estações Giovanni Gronchi e Santo Amaro, onde equipes da manutenção atuam para isolar o problema, diz ViaMobilidade

ARTHUR FERRARI

Os trensda linha 5-Lilás de metrô, operada pela ViaMobilidade, circulam com velocidade reduzida desde às 7h15 desta sexta-feira, 22 de dezembro de 2023.

O serviço é afetado entre as estações Giovanni Gronchi e Santo Amaro, onde foi identificada uma trinca superficial em um trilho.

O Diário do Transporte procurou a ViaMobilidade, que disse em nota que sua equipe de manutenção atua para isolar o problema como medida de segurança.

Nota da concessionária na íntegra:

“Desde as 7h15, a Linha 5-Lilás opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada. A equipe de manutenção da ViaMobilidade identificou uma trinca superficial num trilho entre as estações Giovanni Gronchi e Santo Amaro e, por segurança, atua para isolar o problema. Passageiros estão sendo alertados por avisos sonoros e orientados por AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) da ViaMobilidade.”

