São Luís (MA) recebe 57 ônibus novos nesta quarta-feira (20)

Evento de apresentação contou com presença do prefeito Eduardo Braide; coletivos entraram em operação ainda nesta tarde

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023, foram entregues 57 ônibus novos ao município de São Luís, no Maranhão. Um evento foi realizado na Passarela do Samba (Anel Viário), com presença do prefeito Eduardo Braide, para apresentar os coletivos.

Equipados com ar-condicionado, entradas USB para carregamento de smartphones e outros dispositivos eletrônicos, e itens de acessibilidade para pessoas PCD, os veículos começaram a circular já nesta tarde, integrando os consórcios Upaon Açu, Central, VLS e Primor.

“Com esta entrega, reforçamos a frota de transporte público de São Luís. Em setembro já havíamos entregue 71 veículos novos, chegando, então, à marca de 128 ônibus somente este ano e todos com acessibilidade e ar-condicionado. Também estamos implementando outras intervenções que impactam a cidade positivamente, a exemplo do programa Trânsito Livre, que tem levado mais mobilidade aos motoristas que antes perdiam muito tempo em engarrafamentos”, comentou o chefe do poder executivo.

O programa citado já atendeu a Avenida dos Holandeses (Shopping dos Automóveis, Golden Shopping e Caolho) e Pedra Caída (região do Bequimão). No momento, ocorrem intervenções na rotatória da Cohab, trecho do Cohafuma e rotatórias da PM e Uema.

A prefeitura destaca que entre 2021 e dezembro de 2023, foram entregues 224 novos coletivos, sendo 128 deles somente neste ano.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte