Rodoviária do Rio de Janeiro deve receber mais de 644 mil passageiros no fim do ano

Para atender ao alto volume de passageiros, mais de 20 mil ônibus serão disponibilizados no terminal

GUILHERME STRABELLI

Em meio às festas de fim de ano, o movimento das estradas e a procura por turismo rodoviário vem aumentando. Com isso, a Rodoviária do Rio de Janeiro deverá receber mais de 640 mil pessoas entre os dias 21 de dezembro e 2 de janeiro.

Segundo a administração da rodoviária, 322.650 passageiros irão embarcar no local, enquanto outros 321.400 desembarcarão. Com isso, o total de passageiros que passarão pelas instalações da rodoviária deve ser de 644.745.

Para atender ao alto volume de passageiros, são esperados mais de 20 mil ônibus no local, disponibilizados por 41 viações.

A maior parte dos passageiros que deixará a capital carioca para o Natal deve embarcar na sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, indo em direção a cidades de curta distância dentro do Estado do Rio de Janeiro e em estados vizinhos, como São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Para sexta, são esperadas mais de 38.300 pessoas.

O sábado, 23 de dezembro de 2023, será o dia com maior número de passageiros desembarcando no terminal, com 35,3 mil desembarques. A rodoviária informou que ainda há passagens disponíveis, mas recomenda que os interessados comprem os bilhetes com antecedência.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte