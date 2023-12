HP Transportes abre vagas para motoristas de ônibus para Goiânia (GO) e região

Interessados podem entregar os currículos na sede da empresa e através do WhatsApp

GUILHERME STRABELLI

A HP Transportes, uma das concessionárias responsáveis pelo transporte público de Goiânia (GO) e Região Metropolitana, abriu 20 vagas para motoristas de ônibus. A carga horária para as vagas é de 25 horas semanais, sendo que as vagas são válidas para ambos os turnos de trabalho.

Para concorrer, os candidatos devem ter concluído o ensino fundamental, serem portadores de CNH categoria D ou E e curso de condutores de veículos de transportes coletivos com validade. A HP Transportes oferece formação com curso e treinamento prático para quem não possui a qualificação.

O salário é de R$ 1.608,67, com vale alimentação de R$ 566,50, vale transporte, plano de saúde e parceria para atendimento odontológico, nutricional, psicológico e fisioterapêutico.

Aos interessados podem entregar o currículo na sede da HP Transportes. O endereço é: Av. dos Alpes n 450 (Setor União). A entrega será aceita das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Além disso, será possível enviar o documento pelo WhatsApp no número: (62) 98409-8504.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte