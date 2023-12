EMTU vai contratar empresa para fiscalizar obras da Ponte do Barreiro, do VLT da Baixada

Reforma da estrutura custará R$ 196 milhões, e é essencial ao Trecho 3 – Barreiros – Samaritá do Veículo Leve sobre Trilhos

ALEXANDRE PELEGI

A EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, vai licitar a contratação de uma empresa para apoio ao gerenciamento e a fiscalização das obras de implantação da recuperação, reforço e ampliação da Ponte do Barreiro (“A Tribuna”), interligando a Av. Cândido Mariano da Silva Rondon à Via Angelina Pretti da Silva.

O contrato a ser assinado com a licitante que vencer o certame considera ainda dois trechos de implantação de obras de aproximadamente 150 metros em cada extremo da Ponte, que perfazem a extensão total de 950 metros, pertencentes ao Trecho 3 – Barreiros – Samaritá do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos).

A sessão pública será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 10h30min.

O Edital completo está disponível na Internet, no sítio http://www.emtu.sp.gov.br.

Como o Diário do Transporte mostrou nessa segunda-feira (18), a EMTU já assinou o contrato para as obras de recuperação da Ponte dos Barreiros (A Tribuna), trecho essencial para a implantação da terceira fase do VLT da Baixada Santista, no litoral paulista.

O contrato foi assinado com o Consórcio Paulitec-Agis – Ponte Tribuna, ao preço de R$ 193,5 milhões (R$ 193.581.239,52).

As empresas que compõem o grupo terão 24 meses para executar as obras.

O valor atualizado do orçamento estimado pela EMTU/SP para a contratação, sigiloso durante todo o processamento da licitação, foi de R$ 235.590.981,00. (Relembre)

PONTE

O equipamento, com 650 metros de comprimento, liga a área insular à área continental de São Vicente, e sua reforma é essencial para a implantação da terceira fase do VLT da Baixada Santista.

Para a obra da terceira fase será necessário fazer um reforço na Ponte dos Barreiros, que será ampliada com novas estacas, em uma intervenção de grande complexidade. A licitação para esta obra, agora revogada, foi publicada no Diário Oficial no dia 21 de janeiro de 2023, como mostrou o Diário do Transporte (Relembre).

A EMTU estava com dificuldades para efetivar o processo licitatório.

O primeiro certame, que era para ter sido realizado em 03 de março de 2023, foi adiado para 19 de abril e, por falta de propostas classificadas, acabou sendo revogado em 27 de junho de 2023. (Relembre)

No dia 28 de junho a empresa lançou nova licitação, cuja sessão pública aconteceu no dia 25 de julho, às 10h30.

Nas últimas declarações, a EMTU estimava iniciar as obras de recuperação da ponte ainda neste ano de 2023.

No início de março, a estatal já havia revogado a licitação para os projetos executivos da terceira fase do VLT da Baixada, trecho que ligará o atual terminal Barreiro até a área continental em Samaritá, no município de São Vicente (SP) (Relembre).

A extensão do VLT estima atender cerca de 150 mil pessoas, moradores de dez bairros da área continental que dependem do transporte público para se deslocar até Santos.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes