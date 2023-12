Marcopolo entrega cinco ônibus rodoviários Paradiso G8 1200 e 25 micro-ônibus Volare Fly 9 para operadores de transporte de Doha, no Catar

Empresa também forneceu veículos para o transporte de passageiros na capital durante a Copa do Mundo de 2022

ARTHUR FERRARI

Após as vendas realizadas para a Copa do Mundo de 2022, a Marcopolo voltou a fornecer veículos para a cidade de Doha, no Catar. Dessa vez, foram entregues 30 unidades, sendo cinco ônibus rodoviários Paradiso G81200 para o dealer Volvo Damasco (Doha Marketing Services) e 25 micro-ônibus Volare Fly 9 para dois operadores de transporte da capital.

Os cinco Paradiso G8 1200 e 15 micros Volare Fly 9 estão sendo usados para o transporte de funcionários de uma empresa de energia e petroquímica. Os outros 10 Volare Fly 9 estão operando no transporte escolar.

Segundo Ângelo Oselame, coordenador comercial Mercado Externo da Marcopolo, as exportações para mercados e países no exterior vêm retomando gradativamente para a Marcopolo, fruto de um trabalho iniciado antes da pandemia de estreito relacionamento com os clientes e que está permitindo que as vendas voltem a acontecer.

Nos nove primeiros meses deste ano, a empresa exportou 1.055 unidades, com destaque para países como o Catar, no Oriente Médio. Ao todo, foram 168 veículos para mercados como os países da América do Sul, África e Oriente Médio, com crescimento de 93,1% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os cinco ônibus Marcopolo Paradiso G8 1200 têm 12,5 m de comprimento, chassis Volvo B11R e capacidade para transportar 45 passageiros sentados em poltronas semileito, todas com tomadas USB e porta-copos. Por sua vez, os Volare Fly 9 têm 9,15 metros e capacidade para 31 passageiros sentados.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte