Reforma no Terminal Grajaú, em São Paulo, é concluída e espaço obtém AVCB, dos Bombeiros

Auditoria do TCM (Tribunal de Contas do Município) mostrou que 20 dos 31 terminais municipais de ônibus não têm o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

Foi concluída a reforma do Terminal Grajaú, na zona Sul de São Paulo.

Os trabalhos foram realizados pela concessionária SPS VivaCidade (SPE São Paulo Sul S.A, liderada pela Egypt Engenharia), que é responsável pelo Bloco Sul de terminais de ônibus concedidos, que envolvem outros locais na zona Sul.

Pelo Terminal Grajaú, passam cerca de 70 mil pessoas por dia.

O espaço recebeu o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e melhorias como novos banheiros, bicicletário para 50 bicicletas, 70 câmeras de monitoramento, acessibilidade, sistema de combate a incêndio e novo CCO (Centro de Controle Operacional).

O Diário do Transporte mostrou que o TCM (Tribunal de Contas do Município) fez uma auditoria nos 31 terminais municipais de ônibus, entre concedidos e operados pelo poder público, e constatou diversas irregularidades a ponto de emitir um alerta para a prefeitura.

Entre os problemas encontrados pelo TCM estão: 24 dos 31 terminais não têm guichê de informações ao passageiro; 20 dos 31 terminais não têm AVCB e 19 dos 31 terminais não têm hidrantes e/ou extintores.

O trabalho em campo realizado pelos auditores do TCM ocorreu nos dias 22 e 23 de novembro de 2023.

Segundo a concessionária do Terminal Grajaú, as obras no local foram iniciadas em março de 2023 e entregues no dia 23 de novembro, 11 meses antes do prazo estabelecido no edital. Será o segundo terminal da PPP de terminais a ser entregue.

O primeiro foi o terminal de Santo Amaro, também na zona Sul, cujas obras foram concluídas em agosto de 2023.

De acordo com a concessionária, entre as melhorias no terminal Grajaú estão:

– Implantação de nova tecnologia com instalação de mais de 70 câmeras e um novo Centro de Controle Operacional para aumentar a segurança dos usuários de ônibus e do Terminal;

– Novos sanitários públicos, acessíveis e familiares, trazendo mais conforto, modernidade, sustentabilidade (água de reuso e mictórios que não utilizam água e minimizam o odor), com equipamentos antivandalismo e maior atenção na limpeza;

– Implantação de acessibilidade, sistema de combate a incêndio, troca do sistema de iluminação com luminárias em LED, implantação de nova comunicação visual, novos bancos e novas lixeiras e novo posto de atendimento para venda de bilhetes e informações;

– Implantação de novo bicicletário com controle de acesso e capacidade para mais de 50 bicicletas;

– Implantação de refeitório para todos os operadores de ônibus.

– Reforma completa da Bilheteria

– Novo Posto de Atendimento

Veja a composição dos Blocos de Terminais:

BLOCO LESTE: Terminais Antônio Estevão de Carvalho, Aricanduva, Cidade Tiradentes, Itaquera II, Mercado, Parque Dom Pedro II, Penha, Sacomã, São Miguel, Sapopemba, Vila Carrão e Vila Prudente, bem como as Estações do Expresso Tiradentes. (vai ter licitação).

BLOCO NOROESTE: correspondente aos TERMINAIS Amaral Gurgel, Campo Limpo, Casa Verde, Jardim Britânia, Lapa, Pinheiros, Pirituba, Princesa Isabel e Vila Nova Cachoeirinha, bem como os PONTOS DE PARADA (Concedido para a SPE SP Terminais Noroeste S/A, liderada pela Socicam, por R$ 1,8 bilhão)

BLOCO SUL: correspondente aos TERMINAIS Água Espraiada, Bandeira, Capelinha, Grajaú, Guarapiranga, Jardim Ângela, João Dias, Parelheiros, Santo Amaro e Varginha. (Concedido para a SPE São Paulo Sul S.A, liderada pela Egypt Engenharia, por R$ 2,2 bilhões).

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes