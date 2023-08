Entrega nesta segunda (28): Terminal Santo Amaro se torna primeiro revitalizado em PPPs que concederam estes espaços na cidade de São Paulo; Contratos foram de R$ 3,8 bilhões

Dois dos três conjuntos de terminais de ônibus da cidade foram concedidos para a iniciativa privada; Bloco Leste ainda está indefinido

ADAMO BAZANI

Após quase um ano e meio da assinatura dos contratos de concessão de dois dos três conjuntos de terminais de ônibus da cidade de São Paulo que somaram R$ 3,8 bilhões, foi concluída neste mês de agosto de 2023, a revitalização do primeiro deles.

A entrega oficial ocorre nesta segunda-feira, 28 de agosto de 2023, com a presença do prefeito Ricardo Nunes.

Trata-se do Terminal Santo Amaro, na zona Sul da capital paulista, integrante do Bloco Sul e concedido para a empresa SPS VIVACIDADE. Pelo terminal Santo Amaro, passam em torno de R$ 100 mil passageiros por dia.

O terminal antes da concessão não tinha o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), obtido recentemente.

De acordo com a concessionária, a entrega das obras ocorreu 15 meses antes do prazo estipulado no edital de concessão.

Como mostrou o Diário do Transporte, a publicação oficial da assinatura dos contratos ocorreu no dia 06 de abril de 2022.

O prazo da concessão é por 30 anos.

A concessionária SPE SP Terminais Noroeste S/A, liderada pela Socicam, assumiu os terminais que compõem o Bloco Noroeste, com contrato no valor de R$ 1,8 bilhão (R$ 1.789.200.000,00).

Já a SPE São Paulo Sul S.A (SPS VIVACIDADE), liderada pela Egypt Engenharia, assumiu os terminais vinculados ao Bloco Sul, com investimentos no valor de R$ 2,2 bilhões (R$ 2.210.440.320,00).

O Bloco Leste, que vai incluir a revitalização do Parque Dom Pedro II, ainda está indefinido.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2022/04/06/prefeitura-de-sp-assina-contratos-de-concessao-dos-blocos-sul-e-noroeste-dos-terminais-de-onibus/

O Diário do Transporte procurou a SPS VIVACIDADE que fez a relação das obras realizadas no terminal Santo Amaro.

Entre as obras realizadas estão:

Implantação de nova tecnologia com instalação de mais de 70 câmeras e um novo Centro de Controle Operacional para segurança dos usuários de ônibus e do TYerminal;

Novos sanitários públicos, entre comuns, para pessoas com deficiência e familiares com macas para troca de fraldas, por exemplo. Os banheiros também com água de reuso, mictórios que não utilizam água e minimizam o odor, além equipamentos antivandalismo e zeladores para cuidar dos espaços.

Implantação de acessibilidade, sistema de combate a incêndio, troca do sistema de iluminação com luminárias em LED, implantação de nova comunicação visual, novos bancos e novas lixeiras e novo posto de atendimento para venda de bilhetes e informações;

Implantação de novo bicicletário com controle de acesso e capacidade para mais de 50 bicicletas;

Implantação de refeitório para todos os operadores de ônibus (motoristas, cobradores, fiscais, etc).

A empresa ainda disse que os espaços no terminal têm pinturas artísticas da designer Mariana Prestes e que pretende promover intervenções artísticas e sociais no Terminal Santo Amaro.

Veja algumas imagens:

Como mostrou o Diário do Transporte, a prefeitura iniciou o processo de repassar ao setor privado a manutenção e exploração comercial dos terminais de ônibus do sistema de transporte coletivo já em 2021.

Na modalidade Parceria Público-Privada (PPP), a concessão transferiu para o setor privado a administração, manutenção, conservação e exploração comercial, além da requalificação, dos Terminais de Ônibus vinculados ao sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade.

Divididos em três grandes grupos por região da capital, os equipamentos foram distribuídos nos Blocos Sul, Noroeste e Leste, este último o único que não teve empresa ou consórcio vencedor.

Agora, a prefeitura prepara a concessão em PPP do Bloco Leste.

Veja a composição dos Blocos:

BLOCO LESTE: Terminais Antônio Estevão de Carvalho, Aricanduva, Cidade Tiradentes, Itaquera II, Mercado, Parque Dom Pedro II, Penha, Sacomã, São Miguel, Sapopemba, Vila Carrão e Vila Prudente, bem como as Estações do Expresso Tiradentes.

BLOCO NOROESTE: correspondente aos terminais Amaral Gurgel, Campo Limpo, Casa Verde, Jardim Britânia, Lapa, Pinheiros, Pirituba, Princesa Isabel e Vila Nova Cachoeirinha, bem como os pontos de parada;

BLOCO SUL: correspondente aos terminais Água Espraiada, Bandeira, Capelinha, Grajaú, Guarapiranga, Jardim Ângela, João Dias, Parelheiros, Santo Amaro e Varginha.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes