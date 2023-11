Tarifas da EMTU e trilhos congeladas em 2024 vão exigir maiores subsídios e Metrô vai apresentar plano para ter independência econômica

Declaração é do governador Tarcísio de Freitas em entrega do Tatuzão da linha 2; Projeto executivo da zona Leste a Guarulhos foi autorizado pelo Estado; Governador confirmou os planos de expansão da Linha 5 para o Jardim Ângela, e da Linha 4-Amarela para Taboão da Serra, além do avanço dos estudos para a construção da Linha 19 Celeste e 20 Rosa; Perguntado sobre privatização ou concessão do Metrô, diferentemente de outras ocasiões, Tarcísio desconversou e disse apenas que “ainda não está no radar”

ADAMO BAZANI/ARTHUR FERRARI

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse na manhã desta terça-feira, 21 de novembro de 2023, que já é cogitado para 2024 mais um ano de congelamento das tarifas dos transportes públicos metropolitanos: sistemas de trilhos e ônibus e trólebus gerenciados pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

A decisão ainda não foi tomada e será aprofundada uma conversa com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, isso porque os ônibus municipais gerenciados pela SPTrans (São Paulo Transporte) e o sistema de trilhos são integrados.

O ano de 2024 tem eleições municipais e Nunes vai tentar um novo mandato. O prefeito de São Paulo insiste, inclusive, em debater tarifa zero.

Tarcísio de Freitas disse que se houver algum reajuste, a medida será tomada em janeiro de 2024, mas em caso de congelamento, serão necessários mais subsídios.

METRÔ FINANCEIRAMENTE INDEPENDENTE:

Ainda em relação às finanças dos transportes, Tarcísio disse também que a presidência do Metrô de São Paulo deve apresentar em breve um estudo para deixar a estatal economicamente independente, gerando mais receita.

Em déficit de caixa que ultrapassa R$ 700 milhões e necessitando subsídios, o Metrô de São Paulo deve ter um plano para aumentar as fontes de recursos não vindos apenas pelas tarifas.

“Com relação a situação financeira do Metrô. A gente tem que ver que a demanda está crescendo, isso é uma boa notícia. A gente ta vendo as linhas cada vez mais carregadas. As pessoas estão voltando a andar no metrô.

A presidência do Metrô já tem uma proposta para evitar a dependência, então a empresa está fazendo um esforço muito grande em termos de saneamento de contas. A nossa tendência é acatar essa proposta que o Metrô vai fazer, então a gente vai afastar esse risco da dependência.

O Metrô vai começar a gerar mais receita. (O Metrô) Está economizando muito, está eliminando uma série de despesas, e é por isso que a gente tem a crença que o Metrô não vai ficar dependente.

Vamos investir no Metrô, vamos buscar os recursos.”, disse Tarcísio.

Perguntado sobre privatização ou concessão do Metrô, diferentemente de outras ocasiões em que defendeu a iniciativa privada nas linhas, nesta terça-feira (21), Tarcísio desconversou e disse apenas que “ainda não está no radar”.

Sindicatos de funcionários públicos prometem uma greve geral no dia 28 de novembro envolvendo os setores da educação, saneamento, segurança e transportes, com paralisações de serviços como do Metrô e CPTM.

EXPANSÃO DE METRÔ, FINANCIAMENTOS E PREVISÕES:

As declarações de Tarcísio foram feitas na manhã desta terça-feira (21) durante a apresentação do Tatuzão que vai fazer as escavações da primeira fase da expansão da linha 2 para a zona Leste. A segunda fase é da zona Leste para Guarulhos (veja mais abaixo).

A tuneladora deve começar os trabalhos entre quarta-feira e quinta-feira.

Tarcísio disse que autorizou o projeto executivo para a segunda fase, da Penha, na zona Leste para Guarulhos, que deve custar R$ 8,8 bilhões. A previsão de entrega deve ser definida por este projeto executivo.

“A gente ta falando da linha 2 (Verde), que a gente deu autorização para iniciar o projeto executivo para a fase 2, que é a fase que vai ligar a Penha à Dutra, ou seja, a gente vai chegar em Guarulhos.”, afirmou o governador.

A fase 1, da Vila Prudente a Penha, na zona Leste, deve custar R$ 11,9 bilhões e a previsão é de entrega entre 2026 e 2027.

Tarcísio diz que para a expansão do metrô em São Paulo inscreveu os projetos no novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do Governo Federal, e vai buscar também financiamentos externos.

“Tivemos o cuidado de incluir essas linhas no PAC, o que é interessante porque isso nos facilita o acesso ao investimento, e a gente deve contratar algumas operações de crédito para viabilizar a expansão do Metrô.

É algo absolutamente prioritário, que demanda muito recurso, mas é um recurso que vale a pena, é um investimento que vale a pena, porque isso se traduz em geração de emprego, geração de oportunidade e aumento da produtividade e é por isso que a gente vai fazer essa aposta.”

O governador confirmou os planos de expansão da Linha 5-Lilás para o Jardim Ângela, no extremo Sul de São Paulo e da Linha 4-Amarela para a cidade de Taboão da Serra, além do avanço dos estudos para a construção da Linha 19 Celeste (Anhangabaú/São Paulo x Bosque Maia/Guarulhos) e 20 Rosa (Santa Marina/São Paulo X Prefeito Saladino/Santo André)

“Vamos buscar o recurso, vamos buscar as operações de crédito. O estado tem essa capacidade para que a gente possa impulsionar as obras do metrô em todas as suas linhas.

A gente ta falando da Linha 4 (Amarela), que já tem projeto em andamento para estender o metrô da Vila Sônia até o Taboão. A gente ta falando da extensão da linha 5 (Lilás) até o Jardim Ângela.”

“Já estamos trabalhando nos projetos da linha 19 (Celeste), da linha 20 (Rosa), ou seja, a ideia é fazer mais uma chegada à Guarulhos a partir do Anhangabaú até o Bosque Maia e também fazer a ligação até o ABC, que é uma prioridade nossa. Chegar com o Metrô no ABC.”, finalizou.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Colaborou Arthur Ferrari

A EXPANSÃO DA LINHA 2-VERDE:

A linha 2-Verde do Metrô está sendo ampliada na zona Leste, mas projeto total contempla chegada até Guarulhos, na região metropolitana.

São duas fases:

A primeira fase é até Penha e está em obras. Quando este trecho estiver concluído, a Linha 2-Verde terá 23 km de extensão, com 22 estações desde a Vila Madalena. Passará a ser a linha de metrô mais extensa de São Paulo, conectando-se diretamente com as linhas 1-Azul de metrô (Paraíso e Ana Rosa), 3-Vermelha de metrô (Penha), 4-Amarela de metrô (Paulista), 5-Lilás (Chácara Klabin) de metrô, 15-Prata de monotrilho (Vila Prudente), 11-Coral de trem (Penha) e terminais de ônibus urbanos (SPTrans) e metropolitanos (EMTU), transportando mais de 1,1 milhão de pessoas por dia. A ordem de serviço para início das obras do trecho Vila Prudente-Penha foi assinada em 17 de janeiro de 2020. Somente a fase 1 tem 8,3 quilômetros de extensão e oito estações.

A fase 2, trecho final da obra, chegará a Guarulhos. Entre a Penha e a via Dutra, em Guarulhos, serão mais 5,9 km e cinco estações.

Em 2021, o então governador João Doria estimou que a fase 1 até a Penha estaria pronta até 2026 e a fase, até Guarulhos, seria entregue em 2028.

Relembre:

O projeto é antigo e sofreu vários entraves.

A concessão de financiamento para a obra foi liberada, em 21 de junho de 2013, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de R$ 1,5 bilhão à época.

O início das obras chegou a ser prometido para setembro de 2014 e a promessa inicial era de conclusão em 2020. Foram assinados contratos de obras com oito consórcios, cada um responsável por um trecho de intervenção.

Mas em 08 de janeiro de 2016, o Diário do Transporte noticiava que o então governador Geraldo Alckmin tinha anunciado o adiamento por um ano do início da expansão da linha 2 Verde do Metrô, de Vila Prudente, na zona Leste de São Paulo, até Guarulhos, na região metropolitana.

O motivo alegado, na época, foi a falta de verbas. A gestão culpava o Governo Federal, até então comandado pela presidente Dilma Rousseff, por atrasos nos repasses da União. Parte do financiamento da expansão da linha 2 Verde deveria vir do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

Relembre:

As obras, que tinham sido iniciadas, ficaram paradas por falta de dinheiro até julho de 2019.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes