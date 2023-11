Prefeitura de SP constitui comissão especial para licitar corredor BRT Aricanduva

Principal investimento para 2024 do Município, obra conta financiamento do Banco Mundial, e tem previsão de investimentos que totalizam R$ 418 milhões, distribuídos em diferentes ações

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de São Paulo avança para licitar o corredor BRT Aricanduva, principal projeto na área de transportes previsto para 2024.

Prometidas para ser entregues em 2016, as obras do corredor de ônibus rápido estão prestes a sair do papel.

Em ato do Presidente da São Paulo Obras – SPObras foi constituída a Comissão Especial de Licitação que cuidará dos procedimentos licitatórios relativos ao Projeto do BRT Aricanduva, decorrentes do contrato de financiamento firmado com o Banco Mundial.

O ato foi publicado no Diário Oficial da Cidade nesta terça-feira, 21 de novembro de 2023.

O Projeto Corredor BRT Aricanduva São Paulo é parcialmente financiado pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, organismo do Banco Mundial.

Em maio de 2022 a SPObras havia publicado o mesmo ato. Na constituição divulgada hoje a constituição da Comissão apresenta pequenas alterações (Relembre).

DESTAQUE NO ORÇAMENTO PARA 2024

No setor ônibus, o principal investimento previsto no orçamento da prefeitura para o próximo ano será para a ampliação da capacidade de operação do transporte coletivo na região Leste da Cidade. O BRT – Aricanduva, através de uma operação de crédito internacional com o BIRD (organismo do Banco Mundial), conta com a previsão de investimentos que totalizam R$ 418 milhões, distribuídos em diferentes ações.

Em pleno ano eleitoral, a gestão Nunes prevê um orçamento de R$ 110,7 bilhões, uma alta de quase 16% na comparação com o exercício de 2023.

Nesse bolo, o setor Transporte representa R$ 11,8 bilhões no orçamento de 2024.

A prefeitura inseriu uma nova meta para o próximo exercício: implantar 200 quilômetros de novas faixas azuis para motociclistas (Programa Faixa Azul), com foco na promoção da segurança viária.

Para o sistema cicloviário estão previstos R$ 279 milhões.

BRT ARICANDUVA

O corredor de ônibus de maior velocidade na zona Leste da capital paulista deve ter 13,6 km de extensão entre o cruzamento das avenidas e Radial Leste e Aricanduva, seguindo pelas avenidas Aricanduva e Ragueb Chohfi, até o Terminal São Mateus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

O projeto BRT Corredor Aricanduva prevê atender 290 mil passageiros por dia numa extensão de 13,6 quilômetros. Também está prevista a construção de um CCO (Centro de Controle Operacional) que fará gestão integrada das operações de ônibus.

O corredor terá cobrança desembarcada, como no metrô. As estações serão construídas no nível do piso do ônibus para facilitar e tornar mais rápidos e acessíveis o embarque e desembarque. Tais características proporcionam aumento da velocidade média dos ônibus, ganhos de tempo de viagem e redução de custos operacionais.

Em ambos os lados do Rio Aricanduva, entre as pistas sentido bairro e centro, o projeto prevê a construção de ciclovia e calçada, que será totalmente revitalizada atendendo as normas de acessibilidade vigentes.

Além disso, o corredor também contará com sinalização semafórica inteligente, com a implantação da fibra óptica em toda sua extensão, que permitirá maior fluidez aos ônibus em seu horário de pico. Os semáforos inteligentes são capazes de monitorar o volume e o fluxo de tráfego para, então, definir o tempo de duração dos sinais verde e vermelho, dando preferência ao transporte público. A captação das informações sobre o comportamento do trânsito ajudará a definir os intervalos que os semáforos vão operar, contribuindo para a agilidade dos trajetos.

GERENCIAMENTO DO PROJETO JÁ CONTRATADO

A SPObras definiu em 10 de outubro de 2023, que o Consórcio BRT MA, formado pelas empresas Maubertec Tecnologia em Engenharia Ltda e Astec Engenharia Ltda, fará os serviços técnicos profissionais especializados de apoio ao gerenciamento do projeto do corredor BRT Aricanduva.

O consórcio será contratado pelo valor de R$ 28 milhões (R$ 28.102.763,37).

A contratação do consórcio decorre de um Manifestação de Interesse, lançado pela SPObras em maio de 2022, como mostrou o Diário do Transporte (Relembre).

Os Serviços de Consultoria têm como objetivo a execução dos serviços técnicos profissionais especializados de apoio à Unidade de Gerenciamento do Projeto – UGP do Projeto Corredor BRT Aricanduva São Paulo.

Projeto Corredor BRT Aricanduva visa melhorar a acessibilidade a empregos para os usuários de transporte público socialmente vulneráveis na área de influência de seus cerca de 14 quilómetros, e aumentar a eficiência operacional do sistema de ônibus da cidade de São Paulo, com a implantação de um Centro de Controle Operacional.

A UGP, criada na estrutura da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, tem a função de executar, coordenar, administrar e supervisionar as atividades relativas ao Projeto, com as seguintes atribuições:

1) Coordenar as ações à viabilização das operações de captação de recursos junto ao organismo financeiro para a concretização do contrato de financiamento;

2) Coordenar a gestão do contrato de financiamento e as solicitações de liberação e repasse de recursos junto ao agente financeiro e a Prefeitura Municipal de São Paulo;

3) Coordenar os processos licitatórios e as contratações de fornecimento de bens, obras e serviços de consultorias do projeto financiado com recursos externos e internos;

4) Prestar apoio à gestão dos contratos de fornecimento de bens, obras e serviços financiados, informando o status atual e o acompanhamento do financiamento e contratações, alertando os gestores sobre os possíveis pontos críticos;

5) Coordenar as atividades das empresas de consultoria contratadas para gerenciamento do empreendimento financiado;

6) Coordenar e acompanhar as áreas envolvidas nas prestações de contas de andamento do empreendimento financiado junto às missões de supervisão do agente financiador;

7) Coordenar a supervisão das obras.

A empresa de Consultoria foi selecionada de acordo com o método Seleção pelo Menor Custo – SMC, estabelecido no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes