Linha 5-Lilás de Metrô volta a apresentar problemas na tarde desta quinta-feira (9)

Falha no sistema elétrico atingiu novamente a linha e trens circulam com velocidade reduzida e via única

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na tarde desta quinta-feira, 9 de novembro, a linha 5-Lilás de Metrô de São Paulo, operada pela ViaMobilidade, voltou a apresentar problemas na circulação dos trens.

Dessa vez, foi registrada uma falha no sistema elétrico, e em razão disso, os vagões circulam com velocidade reduzida e por via única entre as estações Santo Amaro e Brooklin.

A operação PAESE, com um total de de 28 ônibus, foi acionada para auxiliar no transporte dos passageiros.

Mais cedo, por volta das 10h22, houve o mesmo problema, que manteve essa situação na linha 5 até o momento.

Relembre:

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte